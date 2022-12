La réalité mixte chez Apple pourrait inclure xrOS et realityOS dans les casques

Apple pourrait prévoir deux systèmes d'exploitation différents pour son écosystème de casques : xrOS et realityOS.



Apple devrait présenter son casque de réalité mixte dans le courant de l'année 2023, après de nombreux retards. Si les rumeurs ne manquent pas à son sujet, en revanche les informations sur le système d'exploitation sont assez rares. Récemment, nous apprenions que les casques de réalité mixte (MR) tourneraient sous "realityOS". Cependant, d'autres rapports ont suggéré que la plate-forme pourrait en fait être appelée "xrOS".

RealityOS favoris ?

Le nom "realityOS" semble à ce stade le choix le plus évident après qu'Apple l'ait enregistré sous une société écran. La société a également déposé des marques commerciales telles que "Reality One", "Reality Pro" et "Reality Processor".



Mais tout peut changer en termes de marketing, si bien que Bloomberg expliquait la semaine dernière qu'Apple aurait choisi "xrOS" comme nom pour son système d'exploitation. Ce nom serait une référence à la "réalité étendue", ce qui est également logique compte tenu de l'idée d'intégration entre la AR et la VR.

realityOS + xrOS ?

Alors, quel nom Apple va-t-elle choisir ? xrOS ou realityOS ? Selon les sources de 9to5Mac, Apple a effectivement utilisé le nom "xrOS" en interne pour quelque chose lié à ses nouveaux produits de réalité mixte.

Cependant, il semble que la société dispose de deux plateformes AR/VR différentes, l'une basée sur iOS, et l'autre sur macOS. Il n'est pas clair à ce stade si les plateformes ont des objectifs différents, ou si Apple a expérimenté les deux. Mais ce que nous avons entendu, c'est que "realityOS" est ce que les ingénieurs de l'entreprise ont appelé la plateforme basée sur iOS, et "xrOS" serait la plateforme basée sur macOS.

Nous avions rapporté l'an dernier que le premier casque fonctionnerait de manière similaire aux premières Apple Watch, qui nécessitaient d'avoir l'iPhone à proximité en permanence puisque la plupart des traitements étaient effectués sur le téléphone et non sur la montre. Dans cette optique, l'une de ces plateformes pourrait être celle qui nécessite un autre appareil Apple pour fonctionner, tandis que l'autre fonctionne de manière indépendante.



D'après nos confrères, xrOS pourrait même potentiellement fonctionner sur un nouveau dispositif compagnon conçu exclusivement pour piloter le casque d'Apple.

Un cher casque

Enfin, rappelons que le casque MR d'Apple opterait pour un design inspiré du AirPods Max et de l'Apple Watch. Puisqu'il s'agit d'un appareil destiné à être immersif, il devrait être doté de deux écrans OLED 8K, ainsi que de nombreux capteurs avancés pour la détection de l'environnement et des gestes.



En raison de sa complexité et de ses technologies haut de gamme, le produit devrait coûter entre 2 000 et 3 000 euros, et probablement diffusé en petite quantité.