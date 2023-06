Apple cherche des ingénieurs en IA générative pour la "réalité mixte"

Pour connaître les futures innovations d'Apple, on regarde souvent les dépôts de brevet dans le registre de l'USPTO aux États-Unis, c'est en général une valeur sûre pour comprendre les fonctionnalités et avancées technologiques sur lesquelles travaille Apple. Toutefois, il y a aussi une autre source d'information très fiable : ce sont les offres d'emploi. Apple doit recruter des personnes qui peuvent faire avancer des projets en cours et cela passe inévitablement par des recrutements.

Apple cherche des experts en intelligence artificielle générative

En 2023, l'intelligence artificielle est partout sur internet et dans les applications, tout a commencé avec ChatGPT qui a ridiculisé les moteurs de recherche grâce à des informations précises et complètes sur une simple demande, puis cela a continué avec une multitude d'autres IA spécialisée dans différents domaines.

Pour le moment, Apple n'a pas réagi à cette évolution de l'intelligence artificielle, l'entreprise aurait pu faire comme Google et dévoilé un concurrent de ChatGPT, mais on a bien compris que rien n'était encore prêt du côté d'Apple à ce sujet.



Toutefois, qui dit "absence de réaction" ne veut pas dire que le géant californien ignore l'évolution de l'intelligence artificielle, Apple compte bien aller plus loin dans ce domaine et d'ailleurs Tim Cook ne s'en est pas caché lors du dernier appel avec les investisseurs, le CEO d'Apple a ouvertement déclaré que l'IA générative est prise très au sérieux en interne !

Nous sommes probablement d'accord sur un point, les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Comme l'a promis Tim Cook, les évolutions de l'IA générative vont bientôt arriver chez Apple, on constate depuis quelques jours que l'entreprise cherche activement des ingénieurs à l'aise et compétent dans l'IA générative.



Comme l'a mentionné le journaliste Mark Gurman sur Twitter cette nuit, des offres d'emploi pour des postes d'ingénieurs dans l'intelligence artificielle générative ont été trouvées sur le site d'Apple aux États-Unis. La particularité d'une des offres publiée le 26 mai 2023, c'est que l'entreprise cite de l'IA générative dans un univers de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ce qui signifie (sans aucun doute) que le casque à réalité mixte qui sera dévoilé le 5 juin prochain pourrait jouer un rôle majeur dans ce domaine.



Voici ce que mentionne l'offre d'emploi d'Apple :

L'IA représente une formidable opportunité d'améliorer les produits et les expériences d'Apple pour des milliards de personnes dans le monde. Le Learning Technology Group d'Apple est à la recherche d'ingénieurs en apprentissage automatique ayant une expérience et/ou un intérêt pour l'IA conversationnelle et générative ! Vous utiliserez des modèles innovants pour créer des applications sur les technologies les plus avancées d'Apple, tout en développant votre expertise en réalité augmentée et virtuelle (AR/VR).



En tant qu'ingénieur logiciel, vous serez responsable de la conception et de la mise en œuvre de modèles et d'algorithmes d'IA innovants. Vous travaillerez en étroite collaboration avec d'autres chercheurs et ingénieurs pour prototyper et tester de nouvelles idées, et collaborerez avec des équipes interfonctionnelles pour donner vie à vos recherches.

Dans un avenir proche, le casque AR/VR d'Apple pourrait donc être dopé à l'intelligence artificielle générative, ce qui pourrait servir pour les applications AR de productivité, d'éducation... Apple semble préparer de grandes choses pour son Reality Pro (le prétendu nom du casque).