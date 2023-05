Emploi : Apple cherche des experts en IA générative

En 2023, l'intelligence artificielle a pris une nouvelle ampleur qui a réussi à surprendre tout le monde. Face à la montée spectaculaire des IA ChatGPT, Google Bard ou encore Midjourney, Apple se décide enfin à se réveiller et proposer à son tour une IA similaire pour son écosystème. Cette indication se retrouve dans les offres d'emploi, la firme de Cupertino vient d'ouvrir des postes dédiés aux experts de l'IA générative.

Bientôt un AppleGPT ?

Selon un récent rapport de TechCrunch, Apple semble particulièrement ouvert à accentuer sa présence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Jusqu'ici, l'entreprise s'est intéressée aux IA liées à la santé, comme la détection de chute dans les Apple Watch ou encore la détection des accidents dans les dernières Apple Watch et iPhone 14. Cependant, le géant californien a compris que les consommateurs souhaitent aussi des IA génératives qui peuvent fonctionner au quotidien et les aider à augmenter leur productivité au travail ou même remplacer des recherches Google.



Depuis le 27 avril dernier, Apple recherche des personnes qui ont une grande connaissance dans le développement de l'IA générative, l'entreprise parle de candidats passionnés par les "systèmes autonomes extraordinaires". Cette recherche laisse clairement sous-entendre qu'Apple veut peut-être à venir concurrencer ChatGPT d'OpenAI et plus récemment Bard de son principal concurrent : Google.

Les offres d'emploi publié par Apple ne sont pas destinées au même service, certaines ont été aperçues à San Diego, la Bay Area ou encore Seattle, il s'agirait donc de projets spéciaux qui ne sont pas forcément développés en Californie. Pour rappel, les bureaux d'Apple aux États-Unis ne se limitent pas qu'à l'Apple Park, l'entreprise a une tonne de locaux un peu partout dans le pays.



Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces offres d'emploi ont révélé plusieurs services qu'on ne connaissait pas chez Apple :

Le service Integrated System Experience : on imagine qu'Apple pourrait travailler ici sur la création d'un assistant virtuel conversationnel avancé qui peut comprendre et générer du langage naturel de manière fluide pour faciliter les interactions entre les utilisateurs et les machines. Peut-être un Siri dopé à l'IA ?

: on imagine qu'Apple pourrait travailler ici sur la création d'un assistant virtuel conversationnel avancé qui peut comprendre et générer du langage naturel de manière fluide pour faciliter les interactions entre les utilisateurs et les machines. Peut-être un Siri dopé à l'IA ? Le service Input Experience NLP : il est possible que les projets en cours soit le développement d'un modèle de traduction automatique avancé qui est capable de générer des traductions ultra-précises et naturel en utilisant des techniques de générations de langage.

: il est possible que les projets en cours soit le développement d'un modèle de traduction automatique avancé qui est capable de générer des traductions ultra-précises et naturel en utilisant des techniques de générations de langage. Le service Machine Learning R&D : probablement ici des projets sur l'exploration de nouvelles architectures de réseaux neuronaux génératifs pour la génération de contenu créatif, tels que des images, des musiques ou des œuvres artistiques. Apple pourrait aussi développer des techniques d'apprentissage non supervisé pour la génération automatique de jeux de données synthétiques réalistes, utiles pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle.

: probablement ici des projets sur l'exploration de nouvelles architectures de réseaux neuronaux génératifs pour la génération de contenu créatif, tels que des images, des musiques ou des œuvres artistiques. Apple pourrait aussi développer des techniques d'apprentissage non supervisé pour la génération automatique de jeux de données synthétiques réalistes, utiles pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Le service Technology Development Group : ce service serait responsable du développement de technologies et d'outils d'infrastructure pour soutenir l'intelligence artificielle générative. Difficile après de savoir ce qui peut se passer ici.

Nous avons compris en peu de temps qu'Apple a un certain retard sur l'intelligence artificielle générative, il n'y a qu'à regarder Siri pour s'en rendre compte. Toutefois, il est rassurant que la firme de Cupertino n'ignore pas ce domaine et ouvre même des offres d'emploi dans différentes divisions du groupe. Cela prouve qu'Apple y accorde une importance et prend les choses très au sérieux pour concurrencer peut-être dans un avenir proche Google Bard et ChatGPT.