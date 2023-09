Tim Cook déclare que l’IA générative est considéré comme une priorité chez Apple

Avant l’arrivée de l’intelligence artificielle générative dans notre quotidien (grâce en partie à ChatGPT), les entreprises ne prenaient pas vraiment au sérieux cette avancée extraordinaire. Depuis qu’OpenAI a bouleversé les codes et a révolutionné l’image qu’on avait tous de l’intelligence artificielle, une course contre la montre a été déclenchée dans beaucoup d’entreprises, dont Apple ! L’objectif est le même partout : faire mieux que ChatGPT et laisser son empreinte.

Apple accélère son travail autour de l’IA générative

Apple renforce son engagement en matière d’intelligence artificielle (IA) en annonçant une expansion majeure de ses efforts de recrutement et d’investissement, en particulier au Royaume-Uni. L’information a été révélée aujourd’hui par Tim Cook lui-même lors d’une entrevue avec BBC News.

L’IA générative représente un avenir prometteur pour les technologies et nous souhaitons être à l’avant-garde de ce mouvement

Certains appareils Apple bénéficient déjà grandement des avancées de l’IA. Parmi les fonctionnalités innovantes qui utilisent l’IA, on retrouve la détection des chutes ou encore la détection des accidents de voiture, des fonctions présentes dans les dernières Apple Watch et iPhone.



Alors que les technologies basées sur l’IA continuent de jouer un rôle essentiel dans l’optimisation et la personnalisation des expériences des utilisateurs, Apple ne lésine pas sur les moyens. L’entreprise consacre chaque jour des millions à la recherche en IA axée sur la conversation, marquant une volonté claire d’améliorer la communication homme-machine.



De plus, une rumeur circule selon laquelle Apple développerait actuellement un chatbot révolutionnaire, surnommé en interne “Apple GPT”. Cette innovation serait conçue pour rivaliser avec le ChatGPT d’OpenAI, montrant une fois de plus l’ambition d’Apple de défier les leaders actuels du domaine.