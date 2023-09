Apple dépense des millions de dollars par jour sur l'IA générative

Depuis que ChatGPT est apparu dans notre quotidien, énormément d'entreprises comme Apple ont compris l'importance que peut avoir l'intelligence artificielle génératrice dans notre quotidien. Auparavant, c'était un sujet comme un autre, aujourd'hui, c'est devenu une priorité. Une récente indiscrétion explique qu'Apple dépense des millions de dollars par jour pour ses projets d'IA conversationnelle.

Bientôt un AppleGPT ?

La course à la maîtrise de l'intelligence artificielle est en plein essor et Apple ne se laisse pas distancer par ses concurrents. Selon un rapport publié par The Information, la firme de Cupertino a intensifié ses efforts et ses investissements dans ce secteur, affirmant ainsi sa volonté de devenir un acteur majeur de cette technologie de pointe.



Sous les ordres de John Giannandrea, responsable de l'IA chez Apple, la société a monté une équipe dédiée à la recherche en IA et en apprentissage automatique. Bien que Giannandrea ait exprimé des réserves sur l'efficacité des chatbots, il a néanmoins fondé une équipe spécialisée dans l'IA conversationnelle il y a quatre ans. Cette décision s'inscrit dans la vision d'Apple de renforcer ses capacités en matière d'IA générative.

Il y a plus d'un mois, Mark Gurman de Bloomberg a révélé dans l'un de ses rapports qu'Apple travaille en ce moment à développer un concurrent fiable et solide à ChatGPT. Il s'agira d'une plateforme sur laquelle les utilisateurs pourront discuter avec une intelligence artificielle générative qui pourra répondre à toutes leurs demandes, comme le fait aujourd'hui ChatGPT d'OpenAI.



Le rapport de The Information explique aussi que dès son lancement, Apple voudra directement être "au top du top" avec son chatbot dopé à l'IA. Pour cela, l'entreprise se prépare à offrir 200 mitards de paramètres, soit bien plus que ChatGPT 3.5. Pour apporter plus d'explications, ces "200 milliards de paramètres" seront des éléments constitutifs essentiels qui permettront à l'IA de traiter des informations et d'apprendre à partir des données.

En termes plus simples, un modèle d'IA, comme un réseau neuronal, est composé de neurones artificiels interconnectés. Ces connexions ont des "poids" et ces poids sont les paramètres du modèle. Lorsque le modèle est formé, il ajuste ces poids ou paramètres pour réduire l'erreur dans ses prédictions ou réponses. Le nombre de ces paramètres donne une idée de la complexité, de la capacité et de la taille du modèle.

Apple dépense sans compter

Avec une équipe dédiée nommée "Foundational Models", composée de 16 membres, Apple se concentre en ce moment sur les chatbots, l'entreprise investit quotidiennement des millions de dollars dans la formation de ses modèles linguistiques. À titre de comparaison, OpenAI a dépensé plus de 100 millions de dollars pour le développement de GPT-4.



La vision d'Apple pour l'IA ne s'arrête pas là. La société envisage de doter Siri de capacités lui permettant d'exécuter des tâches automatisées en plusieurs étapes. Ces améliorations, qui pourraient être introduites dans iOS 18 pourraient permettre à l'assistant vocal de surpasser ses concurrents en matière d'efficacité et de polyvalence.



Au-delà des chatbots, Apple explore l'utilisation de l'IA pour la création de contenus visuels. En effet, la société a développé une intelligence artificielle capable d'interagir avec des images, des vidéos et du texte, ce qui promet une multitude d'applications innovantes dans le futur.