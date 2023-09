iOS 18 : Siri pourra traiter des commandes vocales à plusieurs demandes

Comparé à certains de ses concurrents, Siri n'a pas connu de grandes avancées ces dernières années, ce qui handicape les ventes des HomePod. Avec iOS 18 qui sera annoncé à la WWDC 2024, Apple devrait révéler l'utilisation de modèles linguistiques pour rendre Siri plus performant et intelligent !

Enfin l'amélioration qu'on attend tous avec Siri ?

Depuis ses débuts, Siri a souvent été perçu comme étant en retrait par rapport à ses concurrents, notamment Google Assistant et Alexa d'Amazon. La cause principale de ce ressenti est la priorité d'Apple pour la sécurité et la vie privée qui limite certaines des capacités de Siri. Mais tout cela est sur le point de changer.

Avec l'arrivée d'iOS 17, Siri a déjà fait l'objet de plusieurs améliorations majeures, l'une des plus remarquables est la possibilité pour Siri de gérer plusieurs demandes consécutives sans avoir besoin d'être réactivé après chaque commande, contrairement à ce qui était le cas avec iOS 16. De plus, le déclencheur "Dis" devant "Siri" sera supprimé, permettant ainsi une interaction plus fluide et naturelle avec l'assistant.



Toutefois, selon une révélation de The Information, la véritable révolution pour Siri est prévue pour iOS 18. Apple travaille à doter Siri de modèles linguistiques avancés lui permettant d'exécuter des séquences d'actions complexes sur simple commande vocale. Imaginez pouvoir dire à Siri d'allumer votre Apple TV, d'éteindre une lumière et de baisser un store, tout cela dans la même phrase.

Vous allez probablement me dire que l'application Raccourcis d'Apple permet déjà de réaliser des suites d'actions similaires, mais cela nécessite une configuration manuelle de la part de l'utilisateur. Si les clients qui sont à l'aise avec l'app Raccourcis le font en l'espace de quelques minutes, ce n'est pas le cas de tous les utilisateurs !



L'une des évolutions majeures d'iOS 18 sera donc l'intégration plus étroite entre Siri et Raccourcis. Pour rappel, cette application joue un rôle essentiel dans l'écosystème iOS aujourd'hui, elle offre aux utilisateurs des possibilités d'automatisation avancées, que ce soit pour l'édition d'images, la gestion des tâches ou bien d'autres fonctions.



Google, le principal rival d'Apple, travaille également à innover pour son propre assistant. Cependant, un avantage distinctif de Siri est sa capacité à traiter de nombreuses requêtes directement sur l'appareil, sans avoir à envoyer des données à un serveur distant, renforçant ainsi la sécurité et la confidentialité.



On espère que ce ne sera pas la seule avancée majeure de Siri pour iOS 18, Apple a acquis un certain retard avec son assistant vocal et celui-ci devient encore plus démodé depuis que l'intelligence artificielle a pointé le bout de son nez dans notre quotidien.