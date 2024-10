Avec iOS 18.2, Siri peut analyser ce qui se passe à l’écran

Après que les clients attendent toujours la sortie d’iOS 18.1, Apple a dévoilé cette semaine la première version bêta d’iOS 18.2, qui introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, ce que l’on peut qualifier de deuxième vague. Parmi les nouveautés, outre Genmoji et Image Playground, Siri est désormais intégré à ChatGPT, permettant aux utilisateurs de demander des informations plus détaillées sur ce qui est affiché à l’écran.

Siri se fait aider

Avec l’intégration de ChatGPT, Siri utilise désormais la plateforme d’OpenAI pour répondre à des questions complexes. Par exemple, si vous regardez une photo ou une vidéo sur votre iPhone, iPad ou Mac, vous pouvez demander à Siri : « Où est-ce ? » ou « comment s’appelle ce monument ? » Siri prendra alors une capture d’écran, demandera votre autorisation, puis l’enverra à ChatGPT, capable d’interpréter le contexte et de fournir des réponses. Sans cela, Siri reste très basique.

Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui n’ont pas d’iPhone 16, le seul appareil actuellement équipé de l’Intelligence Visuelle d’Apple. Avec cette fonction, les utilisateurs peuvent appuyer sur le contrôle de la caméra pour obtenir des informations en temps réel sur ce qu’ils voient. Cette technologie combine Apple Intelligence, ChatGPT et la recherche Google pour fournir le même type de réponses. Il faut en revanche un compte payant chez OpenAI pour exploiter toutes les capacités.



Bien sûr, tout cela reste réservé aux utilisateurs américains et aux personnes vivant dans un pays anglophone. Avec iOS 18.2, Apple a effectivement étendu la disponibilité de son IA. Pour l’Europe et la France en particulier, la firme n’a donné qu’une date approximative : 2025.

Les autres nouveautés d’iOS 18.2

Comme vu précédemment, iOS 18.2 introduit également de nouvelles fonctionnalités comme « Image Playground », « Genmoji » et une version révisée de l’app Mail qui trie intelligemment vos courriels. On note aussi un nouvel écran de réglages des apps par défaut ou la possibilité de signaler des images inappropriées dans Messages.

Disponibilité de la bêta

Initialement, la bêta est disponible pour les appareils compatibles avec Apple Intelligence, notamment l’iPhone 15 Pro et les iPads M1 ou plus récents. Une sortie plus large est prévue d’ici décembre. La version finale est attendue peu avant Noël.