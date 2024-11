On pourra remplacer Plans et Traduire dans iOS 18.4

Dans un nouveau document relatif aux mesures prises pour se plier aux exigences de l'Union europpéenne et notamment la loi sur les marchés numériques, Apple a révélé qu'elle autoriserait les utilisateurs européens à définir des applications de navigation et de traduction par défaut à partir du « printemps 2025 ». Si l'ordre des choses est respecté, tout cela nous mènera à iOS 18.4 (et iPadOS 18.4).

Une confirmation d'une future évolution

Cet été, Apple avait déjà annoncé que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad pourraient définir des applications de navigation et de traduction par défaut dans les « futures mises à jour logicielles », sans toutefois préciser la date. Désormais, les clients européens savent qu'il faudra attendre le printemps, et donc très probablement les mises à jour iOS 18.4 et iPadOS 18.4.

Ces deux options se trouveront dans la nouvelle section « Applications par défaut » de l'application Réglages sur les appareils. Grâce à cela, on pourra choisir de lancer par défaut Waze à la place d'Apple Plans et Google Translate à la place de Traduire, par exemple. Bien évidemment, on imagine mal la majorité basculer d'Apple à Google sur leurs mobiles.



Pour mémoire, depuis la version bêta d'iOS 18.2, les utilisateurs d'iPhone dans l'UE peuvent déjà définir une application de navigateur par défaut, une application de messagerie, une place de marché d'applications, une application d'appels téléphoniques, une application de messagerie, une application de gestion de mots de passe et définir des options par défaut pour le filtrage des appels et les claviers logiciels. Il est aussi possible de supprimer l'App Store, Photos, Messages et autres.



Le document de conformité d'Apple a été rendu public cet après-midi, parallèlement à l'annonce de la Commission européenne selon laquelle elle évaluera si les modifications apportées par Apple à iPadOS sont effectivement conformes au Digital Markets Act (DMA).