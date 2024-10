Apple Plans bénéficierait d'itinéraires personnalisés avec iOS 18

Apple prévoit peut-être d'ajouter la prise en charge des "itinéraires personnalisés" dans Apple Maps, appelé Apple Plans chez nous, dans iOS 18, selon un morceau de code disponible sur les serveurs de l'entreprise.

Une nouveauté cachée

Le service de cartographie de la firme à la pomme n'offre actuellement aucun moyen de saisir des itinéraires personnalisés, les utilisateurs étant limités aux options présélectionnées d'Apple, mais cela pourrait changer avec l'arrivée d'iOS 18. Apple a ajouté un fichier sur les serveurs de ses cartes, intitulé "CustomRouteCreation" (création d'itinéraires personnalisés). Bien que ce fichier ne révèle pas grand-chose, à l'exception de son nom, il permet de comprendre que cette fonctionnalité sera limitée aux États-Unis au moment du lancement.

À quoi servent les itinéraires personnalisés ?

Les itinéraires personnalisés permettront aux utilisateurs de définir les routes spécifiques qu'ils souhaitent emprunter, que ce soit à des fins panoramiques ou pour la familiarité d'un itinéraire. Les options d'itinéraires autres que celles proposées par défaut sont très demandées sur les forums d'Apple. Chez les concurrents, Google Maps en tête, il existe déjà ce genre d'option. Dans le cas de ce dernier, les utilisateurs peuvent créer des itinéraires personnalisés sur un ordinateur, puis les afficher sur un iPhone ou un Android.



L'attente ne devrait plus être très longue désormais. Apple a officialisé sa WorldWide Developers Conference 24 pour le lundi 10 juin. À ce moment-là, l'entreprise présentera iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, macOS 15 et visionOS 2. Outre l'amélioration de Plans, Apple planche surtout sur une intégration profonde de l'IA et sur plus de personnalisation pour l'iPhone.