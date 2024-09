Les itinéraires à vélo d'Apple Plans arrivent en Belgique, Autriche et Suède

Après la France en juin 2023, Apple Plans étend les itinéraires à velo en Europe en ajoutant la prise en charge des pays suivants : la Belgique, l'Autriche et la Suède. Une excellente nouvelle pour nos amis du pays plat.

Apple choie les cyclistes

Apple a ajouté pour la première fois des itinéraires cyclables à Apple Maps dans iOS 14 (aux USA), fournissant des indications spécifiques pour les cyclistes avec des pistes cyclables et des itinéraires adaptés aux vélos qui mettent en évidence les pentes raides, les escaliers et d'autres obstacles.



En Europe, Apple Plans (Apple Maps en anglais) propose actuellement des itinéraires cyclables en France et en Allemagne, ainsi qu'à Barcelone et à Londres. La couverture la plus étendue se trouve en Asie avec la Chine continentale, le Japon, ainsi que l'Amérique avec les États-Unis et certaines villes du Canada.



Apple tient à jour une liste de toutes les lieux où des itinéraires cyclables sont disponibles sur son site web, mais la Belgique, l'Autriche et la Suède n'ont pas encore été ajoutées.

Comment lancer un itinéraire à vélo

Par Siri :

Dites, par exemple : “Aide-moi à rentrer à la maison à vélo.”

Validez la proposition qui s'affiche avec le bouton "Itinéraire".



Avec les doigts :