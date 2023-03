Le nouveau Apple Plans 3D débarque en Finlande, Suède et Norvège

Apple a annoncé aujourd'hui que son application Plans nouvelle version était en cours de déploiement en Finlande, en Norvège et en Suède.



La nouvelle expérience offre plus de détails sur la cartographie, une navigation améliorée, des modèles 3D personnalisés de points de repère populaires, des instructions à pied immersives, le guidage virage par virage en réalité augmentée, et plus encore.

Plans passe à la 3D en Scandinavie

Look Around, qui a été introduit pour la première fois dans iOS 13 aux États-Unis, est donc étendu à tous ces pays à partir d'aujourd'hui. Look Around fournit des images en 3D au niveau des rues dans les villes où il est disponible, et il est similaire à Street View de Google.

Les utilisateurs d'Apple dans les pays susmentionnés ont reçu des notifications du déploiement ce matin, avec ce qui s'apparente à un déploiement progressif. Il faudra plusieurs semaines pour que tous les clients Apple soient touchés.



C'est la dix-septième fois qu'Apple étend ses nouvelles données cartographiques depuis son lancement public en septembre 2018. Elle s'est depuis étendue au Royaume-Uni, au Japon, à la France, à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Irlande, au Canada, à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à Singapour et à certains autres pays et territoires.



Qui préfère Apple Plans à Google Maps parmi vous ? Pour quel(s) usage(s) ? Dites-nous tout dans les commentaires.

