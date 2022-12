Le HomePod Mini lancé en Finlande, en Norvège et en Suède le 13 décembre

La disponibilité du HomePod mini s'étend une fois de plus. Après la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas, la petite enceinte sera disponible en Finlande, en Norvège et en Suède à partir du mardi 13 décembre, a annoncé Apple via un communiqué de presse.

Le HomePod mini

Commercialisé au prix de 1 249 couronnes norvégiennes/suédoises et 109 euros en Norvège, le HomePod mini sera disponible en blanc, bleu, orange, jaune et gris sidéral.



Sorti en fin 2020, le HomePod mini délivre un son puissant (comparativement à sa taille) à 360 degrés, utilise Siri, l'assistant vocal d'Apple, dispose d'une prise de charge filaire intégrée et de la norme Matter pour la maison intelligente. Il est possible d'appairer deux enceintes pour former une paire stéréo, et notamment créer un home cinema à moindre frais avec une Apple TV. Pour préparer le terrain, Apple a déployé le support de Siri en finnois, suédois et norvégien sur le HomePod plus tôt cette année.

Compatibilité du HomePod Mini

Si vous voulez offrir HomePod mini, sachez qu'il est compatible avec l'iPhone SE, l'iPhone 6s ou ultérieur et l'iPod touch 7, l'iPad Pro, l'iPad 5 ou ultérieur, l'iPad Air 2 ou ultérieur et l'iPad mini 4 ou ultérieur. Il faut bien évidemment avoir mis à jour iOS ou iPadOS afin de profiter des dernières fonctionnalités.