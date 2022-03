Le HomePod mini est disponible en Belgique, Suisse et Pay-Bas

Alban Martin

Tout arrive à point à qui sait attendre. Nos amis belges, néerlandais et suisses peuvent enfin commander le HomePod mini en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse pour la première fois depuis ce matin. L'enceinte intelligente à 99€ avait ajouté le support des langues de ces pays dans la récente mise à jour iOS 15.2.

De nouveaux pays francophones vont accueillir le HomePod mini

Apple a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'elle rendrait le HomePod mini disponible à la commande dans les pays susmentionnés d'ici la fin du mois de mars, sans donner de date de sortie spécifique. La date à retenir est donc le 25 mars, jour où les clients de Belgique, des Pays-Bas et de Suisse peuvent désormais commander la petite enceinte sur l'Apple Store en ligne avec délais de livraison qui varient d'un jour ouvrable à cinq jours. Les prix diffèrent en Belgique puisque le mini est affiché à 109€.

Comme dans les autres pays, le HomePod mini est disponible en cinq couleurs, dont le blanc, le gris espace, le jaune, l'orange et le bleu. La petite enceinte compatible Siri est dotée d'un câble d'alimentation tissé et est livrée avec un adaptateur d'alimentation USB-C de 20W dans la boîte.



Commercialisé pour la première fois en octobre 2020, le HomePod mini est actuellement disponible en France, aux États-Unis, en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, à Taïwan et au Royaume-Uni. L'enceinte devrait également être lancée en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande plus tard cette année.



Pour mémoire, après la sortie initiale en blanc et noir, Apple a commencé à proposer le HomePod mini dans les couleurs jaune, orange et bleu en novembre 2021. Depuis ses débuts, le HomePod mini a connu un franc succès, largement mérité comme nous le disions dans notre test. Vous pouvez acheter le HomePod mini en France sur Darty par exemple.