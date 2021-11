Où trouver le HomePod Mini en couleurs en stock ?

Il y a 3 heures

HomePod

Alban Martin

Si vous pensiez qu'Apple s'était fourvoyé en sortant simplement de nouveaux coloris pour son HomePod Mini, les ruptures de stock en quelques jours prouvent le contraire.



Sorti officiellement il y a deux jours en France, le HomePod mini en jaune, orange et bleu est introuvable sur l'Apple Store en ligne. Heureusement, quelques revendeurs en ont encore, un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année.

HomePod mini : une enceinte trop populaire ?

Affiché à 99€, il s'agit du produit Apple le moins cher du marché, exceptés les divers accessoires. En effet, la petite enceinte intelligente est plus abordable que les AirPods 2 ou même qu'un Apple Pencil. Avec cet excellent rapport qualité / prix combiné à trois nouvelles couleurs (bleu, jaune et orange), il n'en fallait pas plus pour mettre à mal les délais de livraison. Bien entendu, la pénurie de composants doit également jouer sur le niveau des stocks.

À ce petit jeu, l'Apple Store ne propose que le bleu à l'heure actuelle pour une livraison rapide, les jaunes et oranges sont indiqués au mieux au 24 décembre, et au pire, au 7 janvier 2022. Certains Apple Store physiques ont également un peu de stock, il faut vérifier près de chez vous.



Pour aller plus vite, il reste la solution des revendeurs tiers de confiance. Sauf qu'Apple ne semble pas avoir partagé équitablement son gâteau. On ne trouve aucun nouveau coloris chez Darty et Boulanger, et juste du jaune à la Fnac. Mais si vous souhaitiez mettre un HomePod Mini sous le sapin, ne perdez pas espoir. Apple pourrait remettre un peu de stocks prochainement, et il reste les coloris blanc et noir qui sont disponibles un peu partout.



Pour terminer, rappelons notre comparatif avec le HomePod classique ainsi que notre test du HomePod Mini.