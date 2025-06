Tous les HomePod seraient compatibles avec homePodOS 26

Apple prépare une bonne nouvelle pour les utilisateurs fidèles de la première génération HomePod. La prochaine mise à jour HomePod Software 26 devrait maintenir la compatibilité avec le modèle original lancé il y a huit ans, une surprise compte tenu de l'âge de l'appareil.

Un support inattendu pour l'ancien modèle

Cette information, relayée par une source fiable sur les réseaux sociaux, constitue une exception notable dans la stratégie habituelle d'Apple. Le HomePod original, équipé d'une puce A8 et commercialisé en février 2018, a été classé comme produit vintage en 2024. Beaucoup s'attendaient donc à ce qu'Apple abandonne le support logiciel pour ce modèle vieillissant.

La firme de Cupertino a pourtant choisi de maintenir la compatibilité avec l'ensemble de sa gamme HomePod, du modèle mini au plus récent HomePod de seconde génération. Sauf erreur de notre part, c'est la première fois qu'Apple met à jour un produit qu'elle considère comme "vintage" — hors updates de sécurité. Cette décision témoigne d'un engagement envers les utilisateurs qui ont investi dans l'écosystème audio d'Apple dès ses débuts, malgré son succès commercial mitigé.

WWDC 2025 : nouveautés en perspective

Apple adoptera une nouvelle nomenclature avec HomePod Software 26, alignée sur le cycle de développement 2025-2026 de ses autres systèmes. Bien que les fonctionnalités spécifiques restent mystérieuses, les améliorations de Siri figurent parmi les attentes principales.



Notons qu'Apple devrait mener une véritable offensive sur le front de la maison connectée et, de fait, du HomePod. L'entreprise qui vient de déposer la marque homeOS aux Etats-Unis est également soupçonnée de préparer un HomePad, une sorte de HomePod avec un écran connecté.

La keynote WWDC 2025 du 9 juin pourrait également dévoiler le hub domestique intelligent tant attendu, qui enrichirait l'écosystème maison connectée d'Apple. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de concurrencer plus efficacement Google et Amazon sur ce marché en pleine expansion.



