iOS 19 : la même liste d'iPhone compatibles mais des iPad en moins

S'il est difficile de prédire avec certitude la liste exacte des appareils compatibles avec iOS 19, Apple n’ayant pas encore annoncé la mise à jour, nous avons toujours quelques amis au sein d'Apple pour nous éclairer. Pour l'un d'entre eux, celui qui nous avait déjà renseigné sur la compatibilité des précédentes mouture, Apple va couper le cordon de certains modèles, après leur avoir laissé la vie sauve sous iOS 18. Si vous avez un iPad, vous risquez d'être déçus !

Les iPhone compatibles avec iOS 19

Comme vous le savez, Apple a tendance à offrir des mises à jour pendant environ plusieurs années après la sortie d’un modèle. Bien qu'elle garantisse désormais 5 ans, elle va souvent un peu plus loin, jusqu'à 6 ou 7 ans. Alors qu'iOS 17 avait évincé l'iPhone X, iOS 18 avait reconduit la totalité du parc de téléphones.



Bonne nouvelle pour iOS 19, les iPhone compatibles cette année repartiraient tous pour un tour, de quoi donner le sourire aux clients. Pour justifier cette situation, notre source nous assure que les nouveautés 2025 seront maigres. Parmi les arguments qui plaident en la faveur d'une liste reconduite, notre ami nous a expliqué ne pas avoir commencé la moindre fonctionnalité pour le prochain système d'exploitation, ce qui est une première pour lui. Si Apple Intelligence occupe une bonne partie des ressources, la baisse de qualité ressentie ces derniers temps ferait partie des priorités de Craig Federighi. En clair, lui et ses camarades sont toujours sur iOS 18.X, quand ils n'activent pas sur visionOS...

Ainsi, voici les modèles qui devraient être compatibles avec iOS 19 :

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max (2025)

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max (2024)

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max (2023)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max (2022)

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021)

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (2019)

iPhone XS / XS Max (2018)

iPhone XR (2018)

iPhone SE (4ᵉ génération) (2025

iPhone SE (3ᵉ génération) (2022)

iPhone SE (2ᵉ génération) (2020)

Les iPhone de la liste seront donc tous compatibles avec iOS 19, mais pas forcément capables de faire tourner toutes les nouveautés. Apple réserve certaines fonctionnalités aux derniers modèles et, depuis l'avènement de l'IA, l'écart est encore plus sensible. Nul doute que les évolutions seront minces pour les appareils inférieurs à l'iPhone 15 Pro.

Les iPad compatibles avec iPadOS 19

Côté tablette, Apple est parfois très généreuse en termes de mises à jour avec des iPad parfois vieux de plus de 7 ans, comme l'iPad 5 qui supporte actuellement iPadOS 18. Tout bonne chose ayant une fin, plusieurs modèles vont nous quitter.



Pour iPadOS 19, la puce A10 de l'iPad 7 est devenue trop faible. Idem pour l'iPad Pro 2017 qui va être mis au placard. Pour notre ami, il faudra un processeur A12 minimum en 2025 pour installer la mise à jour.



Voici les modèles qui seraient donc compatibles avec iPadOS 19 :

iPad mini (5e génération ou ultérieure)

iPad (8e génération ou ultérieure)

iPad Air (3e génération ou ultérieure)

iPad Pro (2018 ou ultérieur)

Conclusion

Les utilisateurs ayant un iPad indiqué comme non compatible avec iPadOS 19 ont donc encore neuf mois avant d'être bloqués en termes d'évolutions. Le moment de passer à un appareil plus moderne, comme l'iPad 10 en promotion ou sur une tablette capable de faire tourner Apple Intelligence, comme l'iPad mini 7 ou l'incroyable iPad Pro M4. Il y en a pour tous les budgets.



Quant aux nouveautés prévues, hors IA, impossible d'en savoir plus.