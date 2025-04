Rumeur : iOS 19 abandonnerait trois iPhone et un iPad

À deux mois de l’annonce d’iOS 19 lors de la WWDC25, une nouvelle rumeur circule sur la compatibilité des appareils avec le futur système d'exploitation mobile. Voici ce que révèle cette fuite concernant les iPhone et iPad concernés, légèrement différente de notre rapport initial en décembre dernier.

Trois iPhones et un iPad exclus

Selon une source anonyme sur X, connue pour ses fuites généralement précises, iOS 19 pourrait ne plus supporter l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max, tous lancés en septembre 2018 avec la puce A12 Bionic. Si cela se confirme, la liste des iPhones compatibles inclurait les modèles à partir de l’iPhone 11 (2019) jusqu’à l’iPhone 16 Pro Max, en passant par les iPhone SE de 2e et 3e générations. Pour iPadOS 19, la rumeur indique que l’iPad de 7e génération (2019, puce A10 Fusion) serait également abandonné.

Voici la liste des iPhone supposément supportés par iOS 19 :

iPhone SE (2nd gen)

iPhone SE (3rd gen)

iPhone 11

iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone 12 et 12 mini

iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

iPhone 13 et 13 mini

iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

iPhone 14 et 14 Plus

iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

iPhone 15 et 15 Plus

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 et 16 Plus

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

iPhone 17 et 17 Air

iPhone 17 Pro et Pro Max (Ultra)

Fiabilité de la source et contradictions

L’auteur de cette rumeur a souvent visé juste, notamment sur la compatibilité d’iOS 18. Cependant, notre propre source affirmait en décembre dernier que tous les iPhones sous iOS 18 resteraient compatibles avec iOS 19. Nous verrons bien.

Support continu pour les appareils exclus

Même si l’iPhone XR, XS et XS Max perdaient le support d’iOS 19, Apple continuerait de leur fournir des mises à jour de sécurité. Par exemple, hier soir, iOS 16.7.11 a été déployé pour l’iPhone 8 et X, montrant l’engagement d’Apple à maintenir la sécurité des anciens modèles.



L’annonce officielle à la WWDC 2025 permettra de savoir qui pourra installer iOS 19, tout en découvrant une version dont on dit qu'elle arborera un tout nouveau design inspiré par visionOS. Il se murmure qu'elle serait la plus grande modification de l'histoire depuis iOS 7...