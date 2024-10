Craig Federighi explique le retard d'Apple Intelligence

On sent que le lancement approche à grands pas. Lors du lancement de la gamme iPhone 16 sans les fonctionnalités IA attendues (et présentées en juin dernier), Apple a fait l'objet de nombreuses critiques. Pour expliquer le retard d'Apple Intelligence, Craig Federighi a répondu aux questions de Joanna Stern du Wall Street Journal. Il a même évoqué l'avenir de Siri.

Les raisons du retard d'Apple Intelligence

Pour commencer, le vice-président senior de l'ingénierie logicielle a précisé qu'Apple ne cherche pas à imiter les modèles d'IA existants comme ChatGPT. L'objectif de la société est de créer une expérience d'IA intégrée et personnalisée pour chaque utilisateur.

Nous ne voulions pas simplement créer un autre chatbot. Notre objectif est de créer une intelligence qui vous connaît, qui est personnelle. Les autres chatbots sont puissants mais ne savent rien de vous. Pour nous, la vraie puissance réside dans une intelligence qui vous comprend tout en respectant votre vie privée.

Il a souligné que la protection de la vie privée est primordiale, car Apple Intelligence fonctionne avec les données stockées sur l'appareil de l'utilisateur, la plupart du temps. L'approche d'Apple repose sur un traitement local sur l'appareil associé à un cloud privé sécurisé, garantissant que les informations traitées restent confidentielles et ne sont pas conservées une fois la tâche terminée.

Par exemple, si Apple Intelligence est utilisée pour résumer un document, la tâche est effectuée à l'aide d'une communication chiffrée avec les serveurs d'Apple, qui ne conservent aucune information après l'accomplissement de celle-ci.

Federighi a également expliqué qu'Apple ne cherche pas à lancer toutes les fonctionnalités en une seule fois, mais adopte une approche à long terme, afin notamment de ne pas prendre le risque d'un problème majeur.

Nous voyons Apple Intelligence comme une technologie qui évoluera non seulement sur des années, mais sur des décennies. Nous voulons nous assurer que chaque fonctionnalité est prête avant de la lancer.

L'avenir de Siri

Interrogé sur le moment où Siri deviendra enfin un assistant véritablement intelligent, Federighi a affirmé qu'il n'y a pas de moment précis où Siri sera "complet".

Le parcours de Siri est en constante évolution. Bien que Siri soit déjà utile aujourd'hui, elle s'améliore constamment. Apple Intelligence et les modèles de langage avancés permettent à Siri de mieux comprendre les utilisateurs et d'accéder à davantage d'outils sur leurs appareils.

Il a ajouté que les améliorations de Siri se feront par vagues au cours de l'année prochaine, à mesure qu'Apple Intelligence renforcera progressivement ses capacités. Rappelons d'ailleurs que Tim Cook avait déjà évoqué le fait que les américains seraient servis en premier, suivis des pays anglophones, puis par la France et quelques autres pays. La quatrième vague n'a pas été annoncée.



L'IA d'Apple sera lancée la semaine prochaine, avec iOS 18.1. Si nous n'y aurons pas accès dans un premier temps, la mise à jour contient d'autres nouveautés comme l'enregistrement des appels.

Vous pouvez regarder l'intégralité de l'interview ci-dessous :