Apple Intelligence : Craig Federighi parle des serveurs utilisés pour certaines fonctionnalités IA

Les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui seront incluses dans Apple Intelligence fonctionneront essentiellement en local sur votre iPhone. Cependant, certaines fonctionnalités devront utiliser des serveurs externes qu'hébergera Apple, l'entreprise appelle ses serveurs les "Private Cloud Compute". Craig Federighi qui est le vice-président des logiciels Apple, a abordé quelques détails sur les serveurs nouvelles générations pour Apple Intelligence, une interview très intéressante accordée à Wired qui nous permet de connaître des informations que l'on ne connaissait pas.

Dès cette année, les utilisateurs d'iPhone qui résident aux États-Unis pourront bénéficier d'Apple Intelligence, de nouvelles fonctionnalités IA qui vont débarquer en masse sur Mac, iPhone et iPad. Pour certaines fonctionnalités, Apple n'aura pas d'autres choix que d'utiliser ses propres serveurs, toutefois, cela se fera dans les règles de l'art en matière de confidentialité. Dans une récente interview publiée aujourd'hui, Craig Federighi a mentionné quelques informations à propos des procédés mis en place en interne.



Tout d'abord, il explique que les serveurs PCC se veulent très basiques, il ne s'agit pas de serveurs de dernières générations, mais des serveurs identiques à ceux qui peuvent être utilisés pour d'autres services Apple. La différence toutefois, c'est que les serveurs seront tous équipés de puces M2 Ultra et M4, une information qui avait été dévoilée en mai 2024 par le journaliste Mark Gurman.

Autre détail intéressant, c'est la volonté d'Apple à ne sauvegarder aucune donnée venant de vos interactions avec les fonctionnalités IA d'Apple Intelligence. L'objectif d'Apple est que vous utilisiez à distance ses serveurs, mais que ces derniers ne connaissent rien de vous, qu'ils soient même incapables de vous identifier ou sauvegarder la moindre information sur ce que vous avez fait depuis votre appareil Apple.

Les serveurs PCC sont aussi basiques que possible. Par exemple, ils n'incluent pas de "stockage persistant", ce qui signifie qu'ils n'ont pas de disque dur qui peut conserver les données traitées à long terme. Ils intègrent le gestionnaire de clés de cryptage matériel dédié d'Apple (Secure Enclave) et anonymise également la clé de cryptage de chaque système de fichiers à chaque démarrage. Cela signifie qu'une fois qu'un serveur PCC est redémarré, aucune donnée n'est conservée et, par mesure de précaution supplémentaire, l'ensemble du volume système est cryptographiquement irrécupérable. À ce moment-là, tout ce que le serveur peut faire, c'est recommencer avec une nouvelle clé de cryptage.

Avec des entreprises comme Meta qui font toujours de "grandes choses" avec nos données personnelles sans le dire ouvertement (ou tardivement), on peut avoir difficilement confiance envers le genre de discours que tient Craig Federighi.

Selon le vice-président des logiciels Apple, un utilisateur aux États-Unis ou même en France, peut facilement vérifier si le système fonctionne, comme Apple le dit aujourd'hui dans l'interview.

Apple rend chaque serveur de production PCC accessible au public pour inspection afin que les personnes non affiliées à Apple puissent vérifier que PCC fait (et ne fait pas) ce que l'entreprise prétend et que tout est correctement mis en œuvre.

Toutes les images du serveur PCC sont enregistrées dans un journal d'attestation cryptographique, essentiellement un enregistrement indélébile de revendications signées, et chaque entrée comprend une URL pour savoir où télécharger cette version individuelle. PCC est conçu pour qu'Apple ne puisse pas mettre un serveur en production sans l'enregistrer.

Et en plus d'offrir de la transparence, le système fonctionne comme un mécanisme d'application crucial pour empêcher les mauvais acteurs de mettre en place des nœuds PCC malveillants et de détourner le trafic. Si une construction de serveur n'a pas été enregistrée, les iPhone ne lui enverront pas de requêtes ou de données Apple Intelligence.