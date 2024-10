Apple Watch : Jeff Williams parle des fonctionnalités Santé qui sauvent des vies

Si vous suivez l'actualité Apple, vous avez probablement déjà vu à plusieurs reprises que l'Apple Watch a sauvé beaucoup de personnes : de problèmes cardiaques, d'accidents de voiture ou encore de chute. Dans les rapports, la montre connectée d'Apple est souvent présentée comme un "ange gardien" qui veille sur votre santé au quotidien tant que vous l'avez au poignet. Apple a conscience que les fonctionnalités santé sont un véritable atout pour les ventes d'Apple Watch. C'est principalement pour cela que l'entreprise organise une grosse communication autour de ces fonctionnalités.

Jeff William s'exprime dans une interview

L'Apple Watch s'est imposée comme un appareil incontournable dans le domaine de la santé et du bien-être. Au cœur de cette évolution, Jeff Williams, Chief Operating Officer d'Apple, a partagé lors d'une récente interview avec The Independent les innovations majeures qui ont façonné la montre connectée d'Apple, notamment avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités de santé, dont la plus récente : la détection de l'apnée du sommeil.



La conversation menée par David Phelan réunissait également Dr. Sumbul Desai, vice-présidente des technologies de santé chez Apple et Jay Blahnik, responsable du fitness chez Apple. L'échange a permis de revenir sur l'importance croissante des fonctionnalités Santé dans le développement de l'Apple Watch. Williams a souligné que l'ajout de ces fonctionnalités a été fortement influencé par les témoignages de nombreux clients, qui affirmaient que leur Apple Watch avait potentiellement sauvé leur vie. Selon lui, ces retours ont rapidement montré à l'entreprise la voie à suivre : miser sur la santé pour donner un véritable sens à cette technologie.

Détection de l'apnée du sommeil : une avancée majeure

L'une des innovations les plus marquantes de cette année a été l'introduction de la détection de l'apnée du sommeil avec l'Apple Watch Series 10 et watchOS 11. Cette fonctionnalité permet de suivre les interruptions respiratoires durant le sommeil, un trouble courant, mais souvent diagnostiqué trop tardivement. Pour Jeff Williams, cette avancée représente un atout dans l'évolution des outils de santé proposés par Apple. Il a même partagé son propre diagnostic d'apnée du sommeil et l'amélioration notable de sa qualité de vie grâce à l'utilisation d'un appareil CPAP (appareil à pression positive continue). Une expérience personnelle qui, selon lui, motive encore plus l'équipe à innover dans ce domaine.



Lors de l'interview, Dr. Sumbul Desai a également mentionné l'application Signes Vitaux de watchOS 11, une nouvelle fonctionnalité qui surveille les données de santé pendant le sommeil. Elle a suggéré que cette application pourrait évoluer pour offrir un suivi tout au long de la journée dans watchOS 12 ou une version ultérieure, cela permettrait une surveillance encore plus précise de l'état de santé des utilisateurs.



De son côté, Jay Blahnik a rappelé que l'Apple Watch a également bouleversé le suivi des activités physiques, avec notamment l'intégration du GPS. Cette technologie a permis aux utilisateurs de suivre avec précision les distances parcourues lors de leurs séances d'entraînement, une fonctionnalité qui a largement contribué à la popularité de l'Apple Watch auprès des sportifs.



Pour Apple, le chemin est encore long et prometteur, Jeff Williams conclut que le meilleur reste à venir pour l'Apple Watch. Bien évidemment, Williams n'a pas mentionné d'autres nouveautés Santé qui arriveront bientôt, mais on sait par exemple que la prochaine étape pour l'Apple Watch pourrait être le capteur de glycémie.