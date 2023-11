Rumeur : 2 nouvelles fonctionnalités santé sur l’Apple Watch 10

Depuis plusieurs générations d’Apple Watch, on retrouve des fonctionnalités qui ne relèvent pas vraiment de l’innovation. Agrandissement de l’écran, meilleure luminosité, fonction Double Tap… Beaucoup de clients Apple attendent mieux que ça pour prendre la décision d’upgrader leur Apple Watch. La bonne nouvelle, c’est que la prochaine génération d’Apple Watch devrait être vraiment intéressante, une indiscrétion mentionné l’arrivée de 2 fonctionnalités santé. L'apnée du sommeil et la pression artérielle sont visées.

L’Apple Watch Series 10 victime de sa « première grosse rumeur »

Il semblerait que l’Apple Watch X, prévue pour 2024, soit sur le point d’intégrer des fonctionnalités de santé majeures. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage de doter sa montre connectée de fonctions de surveillance de la pression artérielle et de détection de l’apnée du sommeil. Ces avancées pourraient améliorer la façon dont les utilisateurs surveillent leur santé au quotidien.

Surveillance de la pression artérielle

Une pression artérielle élevée est souvent qualifiée de “tueur silencieux”, car elle peut passer inaperçue pendant des années avant de causer des problèmes cardiaques graves. Un capteur de pression artérielle “révolutionnaire” est actuellement en cours d’élaboration par Apple pour palier à ce problème. L’objectif principal de ce capteur est d’alerter les utilisateurs sur une éventuelle augmentation de la pression artérielle, les incitant ainsi à consulter un médecin pour un diagnostic plus précis. Une version améliorée du système est également prévue, capable de fournir des mesures exactes et de diagnostiquer des conditions associées, toutefois ces avancements soient considérés comme étant encore legers.



L’intégration de cette fonctionnalité permettrait une surveillance proactive et pourrait jouer un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Elle offrirait aux utilisateurs la possibilité de réagir rapidement aux variations de leur pression artérielle, ce qui pourrait, à long terme, sauver des vies.

Détection de l’apnée du sommeil

L’apnée du sommeil est un trouble courant mais souvent non diagnostiqué qui peut avoir des implications sérieuses sur la santé. La fonction de détection de l’apnée du sommeil envisagée par Apple évaluera les habitudes de sommeil et de respiration pour estimer la présence du trouble. En cas de détection, une recommandation de consultation médicale sera immédiatement émise à l’utilisateur, facilitant ainsi une prise en charge précoce.



La possibilité de détecter l’apnée du sommeil directement depuis le poignet pourrait sensibiliser davantage de personnes sur ce trouble, tout en encourageant une intervention médicale rapide. Cette fonction pourrait également fournir des données précieuses aux professionnels de santé pour mieux comprendre et traiter cette condition.

Les technologies à venir sur l’Apple Watch

Apple ne s’arrête pas là et explore également la surveillance non invasive du taux de glucose et la détection des aides auditives aux AirPods, des fonctionnalités qui pourraient élargir encore davantage le spectre de la santé connectée. Bien que ces innovations ne soient pas prévues avant “au moins quelques années”, elles reflètent l’ambition d’Apple de faire de sa montre un outil de santé polyvalent.



Avec l’Apple Watch Series 10, Apple semble déterminée à repousser les frontières de ce que l’on peut attendre d’une montre connectée en matière de surveillance de la santé. Les utilisateurs pourraient bénéficier d’une tranquillité d’esprit accrue et d’une meilleure compréhension de leur état de santé global.



