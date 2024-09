Pourquoi les fonctionnalités Siri + Santé sont limitées aux Apple Watch 9 et Ultra 2

Avec Apple, il y a parfois quelque chose qui est très frustrant : les dernières nouveautés logicielles sont souvent réservées au dernier modèle. En tant que consommateur, on ne peut pas s’empêcher de penser qu’il y a un « manque d’effort » volontaire pour motiver au renouvellement. Cependant, ce n’est pas le cas et Apple explique régulièrement pourquoi.

Apple s’exprime sur les fonctionnalités Siri + Santé uniquement disponibles sur les dernières Apple Watch

Apple a récemment mis à jour ses Apple Watch avec la sortie de watchOS 10.2, un développement majeur pour les utilisateurs de l’Apple Watch. Cette mise à jour, publiée hier soir vers 19h00, est particulièrement remarquable pour sa capacité à intégrer Siri dans la gestion des données de santé.



L’une des caractéristiques les plus importantes de cette mise à jour est la prise en charge de l’accès et de l’enregistrement des données de santé via Siri. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’interagir avec l’application Santé de manière plus intuitive et efficace. Cependant, la mauvaise nouvelle c'est que cette innovation est limitée aux derniers modèles d’Apple Watch, à savoir l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

L’annonce initiale de cette fonctionnalité a été faite lors de l’événement spécial de septembre d’Apple, avec la promesse d’un lancement avant la fin de l’année. La directrice principale du marketing des produits Apple Watch et Santé, Deidre Caldbeck, a rappelé l’engagement d’Apple à rendre les données de santé plus accessibles aux utilisateurs.

Une protection de la vie privée au centre des préoccupations

La protection de la vie privée a été un élément clé dans le développement de cette fonctionnalité. Les modèles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sont les premiers à pouvoir traiter les demandes localement, garantissant une faible latence et une sécurité accrue des données. Katie Skinner, directrice principale de l’ingénierie de la protection de la vie privée des utilisateurs chez Apple, a insisté sur l’approche axée sur la confidentialité, mettant en avant des principes tels que la minimisation des données, le traitement sur l’appareil, la transparence et la sécurité.



Au lancement, plus de 20 types de données de l’application Santé sont accessibles via Siri, avec des projets d’extension de cette offre. Cependant, cette fonctionnalité est actuellement limitée à certaines langues, notamment l’anglais (États-Unis) et le chinois mandarin (Chine continentale). Le français devrait être pris en chargé ultérieurement au cours de 2024.



Cette mise à jour marque une avancée majeure dans l’intégration de la technologie et de la santé, renforçant le rôle de l’Apple Watch comme un outil vital pour le suivi de la santé et le bien-être au quotidien.



Source