Apple Watch 9 / Ultra 2 : apnée du sommeil, l'app Marées et lecture audio sur haut-parleur

Bien que l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 soient des modèles de l'année dernière, Apple soigne ses clients en proposant plusieurs nouvelles fonctionnalités pourtant annoncées sur l'Apple Watch Series 10 hier soir. Tout cela sera possible grâce à une mise à jour de watchOS 11.

Détection de l'apnée du sommeil

Tout comme l'Apple Watch Series 10, les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 pourront détecter les signes d'apnée du sommeil. Cette fonctionnalité, actuellement en attente d'approbation par la FDA aux USA et l'Agence européenne des médicaments (AEM), devrait être disponible d'ici la fin septembre.



Les notifications d'apnée du sommeil utilisent l'accéléromètre de la montre pour surveiller les perturbations respiratoires pendant le sommeil, fournissant des informations sur des signes potentiels d'apnée modérée à sévère. Cette fonctionnalité, destinée aux adultes, vise à alerter les utilisateurs qui souffrent de cette condition et qui ne le savent pas encore, n'ayant pas été diagnostiqués.



Une fois disponible, les utilisateurs recevront des notifications si des signes potentiels sont détectés, accompagnés d'informations de santé et d'un rapport PDF à partager avec un professionnel de santé.

Application Marées

Une toute nouvelle application Marées, conçue pour l'Apple Watch Series 10, arrive également sur l'Apple Watch Ultra 2. Elle propose des prévisions sur sept jours des conditions côtières dans le monde entier. Les utilisateurs auront accès aux marées hautes et basses, à la hauteur et la direction des marées, ainsi qu'aux heures de lever et coucher du soleil, le tout tracé sur une chronologie facile à consulter. Cette application est particulièrement utile pour les activités comme le surf, le kayak ou la voile. Elle propose également des complications pour l'affichage en temps réel sur le cadran de la montre. On est vraiment déçu de ne pas l'avoir sur les autres montres.

Lecture audio via les haut-parleurs intégrés

Autre nouveauté présentée sur l'Apple Watch Series 10, la diffusion audio via le haut-parleur. Ainsi, l'Apple Watch Ultra 2 pourra diffuser du son sans accessoire. Jusqu'à présent, ces haut-parleurs étaient principalement utilisés pour les notifications et les appels téléphoniques, mais bientôt les utilisateurs pourront écouter de la musique ou des podcasts directement sur la montre, sans avoir besoin d'un accessoire Bluetooth.

Améliorations du bouton Action

En outre, Apple améliore également le bouton Action de l'Apple Watch Ultra 2, grise ou noire. Les utilisateurs pourront attribuer de nouvelles actions, comme changer de type d'entraînement lors d'activités multisports, démarrer un chronomètre, utiliser la lampe torche, ou activer les mémos vocaux ou Shazam d'une simple pression. Apple a ajouté aujourd'hui que les utilisateurs pourront maintenir le bouton Action enfoncé pour passer d'une action à l'autre, facilitant ainsi l'adaptation rapide des fonctions du bouton. Dommage que l'Apple Watch 10 n'ait pas ce bouton.



Apple n'a pas précisé exactement quand ces fonctionnalités seront déployées, mais elles devraient arriver avec watchOS 11 ou une mise à jour ultérieure.