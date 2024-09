L'apnée du sommeil serait la grande nouveauté des Apple Watch 10 et Ultra 3

Apple s'apprête à dévoiler des mises à jour pour toute sa gamme d'Apple Watch lors de son événement de septembre « It's Glowtime », comprenant l'Apple Watch SE, l'Apple Watch Series 10 et l'Apple Watch Ultra 3 haut de gamme. Une des grandes nouveautés de ces modèles est la détection de l'apnée du sommeil, en développement depuis un certain temps.

Une fonction de santé en plus

Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette fonctionnalité sera présente sur la Series 10 et l'Ultra 3, permettant à la montre de détecter des signes d'apnée du sommeil et de recommander aux utilisateurs de consulter un médecin, à l'instar des alertes existantes sur le rythme cardiaque ou les niveaux d'oxygène.

Toutefois, bien que la détection de l'apnée du sommeil soit annoncée lors de l'événement, son activation pourrait être retardée, ne devenant disponible qu'avec une future mise à jour de watchOS. Cette fonctionnalité serait liée à la nouvelle application Signes Vitaux de watchOS 11, qui suit plusieurs indicateurs de santé durant le sommeil. En raison de différends juridiques concernant la mesure de l'oxygène sanguin aux États-Unis, le lancement de cette fonction pourrait être retardé. Par ailleurs, la très attendue fonctionnalité de détection de l'hypertension (pression artérielle élevée), initialement prévue pour 2024, a été repoussée en raison de problèmes de fiabilité.

Un design affiné

En plus de ces nouveautés, le design de l'Apple Watch Series 10 a été revu, avec un boîtier plus fin et un écran plus grand par rapport à la Series 9.

L'IA

Si l'Apple Watch ne devrait pas être dotée de fonctionnalités Apple Intelligence « majeures », toute technologie d'intelligence artificielle apparaissant sur les nouveaux appareils sera probablement liée spécifiquement à un « futur service de coach en santé ».



Ces améliorations devraient être dévoilées aux côtés de l'iPhone 16 le 9 septembre, mettant l'accent sur un look modernisé et des performances optimisées.



On s'attend à de nouvelles dimensions pour les boîtiers passant de 41 à 42 mm et de 45 à 46 mm. Rappelons que la première Apple Watch de 2015 faisait 38 et 42 mm.