Retrait de l’Apple Watch S9/Ultra 2 aux US : l’impact sur le chiffre d’affaires sera limité

À partir du 21 et 24 décembre, Apple va retirer temporairement les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 de la commercialisation aux États-Unis. Cette décision fait suite à une affaire de violation de brevet qu’essaie de résoudre Apple via une mise à jour logicielle. Cette suspension temporaire va évidemment impacter le chiffre d’affaires de l’entreprise, cependant les dégâts seront-ils vraiment perceptibles au point de générer une baisse visible des revenus ?

L’impact va être minime

Dans une récente décision, l’International Trade Commission (ITC) a ordonné à Apple de cesser les ventes de ses derniers modèles d’Apple Watch aux États-Unis. Cette décision est représenté comme étant un coup dur pour Apple, car les modèles d’Apple Watch qui se vendent le mieux sont bien évidemment les dernières générations.



À partir du 25 décembre 2023, les États-Unis n’importeront plus l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Cette interdiction est exclusive aux États-Unis, les ventes mondiales d’Apple Watch se poursuivront sans interruption. Une bonne nouvelle pour Apple qui va limiter la casse, car un arrêt mondial aurait été… catastrophique.

Un impact financier limité

Selon une analyse de J.P. Morgan, l’impact financier de cette interdiction est estimé à environ 5 milliards de dollars, soit seulement 1 % du chiffre d’affaires annuel total d’Apple. Cela veut clairement dire que, malgré l’interdiction, Apple restera dans une position financière forte, ce qui ne devrait pas déclencher de « panique générale » chez les investisseurs.

Stratégie d’Apple

Face à cette interdiction, Apple envisage de rediriger les consommateurs américains vers ses modèles plus anciens. L’Apple Watch Ultra originale pourrait être une option, tout comme l’Apple Watch Series 8 et les modèles antérieurs.



Rappelons quand même que les nouveaux modèles d’Apple Watch représentent 80 % des expéditions sur le sol américain. Les consommateurs s’intéressent majoritairement aux Apple Watch les plus récentes pour profiter des dernières fonctionnalités ainsi que des derniers composants.

Apple ne compte pas se laisser faire dans cette affaire

Apple n’accepte pas cette décision sans contester. La firme de Cupertino prévoit de faire appel et a déjà sollicité l’intervention de l’administration Biden depuis plus de 24 heures. Parallèlement, Apple envisage une mise à jour logicielle pour contourner l’interdiction. Cependant, Masimo, le détenteur du brevet en question, estime qu’une modification matérielle serait nécessaire pour résoudre le litige.



Ce retrait de l’Apple Watch Series 9 et de l’Ultra 2 du marché américain est un événement inédit dans l’industrie, mais les analyses suggèrent que l’impact financier sur Apple sera limité. L’histoire aurait probablement été différente si Apple avait dû retirer les iPhone 15 du marché américain, là l’impact aurait été dramatique, car contrairement à l’Apple Watch, l’iPhone génère la majorité des revenus d’Apple.



Source