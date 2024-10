Une mise à jour logicielle pour sauver les Apple Watch 9/Ultra 2 aux US

On apprenait hier après-midi avec stupéfaction qu’Apple stoppait temporairement la commercialisation des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 dès le 21 décembre. Cette décision intervient alors qu’Apple est en procès pour une violation de brevet autour du capteur du taux d’oxygène dans le sang.

Apple va se la jouer malin avec une mise à jour logicielle

Dans un contexte de tensions juridiques aux États-Unis, Apple se lance dans un objectif ambitieux : développer une mise à jour logicielle cruciale pour sa gamme d’Apple Watch, en particulier les modèles Series 9 et Ultra 2. Cette mise à jour, actuellement en phase de développement, vise à reconfigurer la fonctionnalité de mesure d'oxygène dans le sang. Cette initiative est une réponse aux accusations de violation de brevet formulées par Masimo, un acteur clé dans le domaine des technologies médicales.



Le but d’Apple est double : d’une part, contourner les restrictions juridiques qui menacent ses activités aux États-Unis, et d’autre part, maintenir la confiance et la satisfaction de ses clients en offrant une solution technologique viable et rapide. La firme de Cupertino mise sur cette mise à jour pour reprendre les ventes de ses Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 le plus rapidement possible. Cependant, l’efficacité de cette démarche logicielle est encore incertaine, notamment en raison des préoccupations soulevées par Masimo quant à l’insuffisance d’une solution purement logicielle pour résoudre les problèmes de violation de brevet.

Un porte-parole d’Apple a déclaré que des équipes travaillent d’arrache-pied pour développer une solution logicielle alternative. Cette réponse nécessite une période de tests approfondis pour s’assurer de son efficacité et de sa conformité avant son déploiement auprès du grand public.

Ce qui a poussé Apple à stopper les ventes des Apple Watch Series 9 et Ultra 2

La situation s’est dégradée avec l’intervention de l’International Trade Commission (ITC) des États-Unis, qui a imposé des restrictions sur certaines importations d’Apple Watch en raison de ces violations présumées de brevet. Apple a réagi rapidement en suspendant les ventes des modèles concernés dans les magasins américains et en ligne, tout en évitant d’impacter le modèle Apple Watch SE, qui reste en dehors de cette controverse.



Bien que l’Apple Watch continue d’être disponible dans d’autres pays, cette situation aux États-Unis soulève des questions importantes sur la gestion des droits de propriété intellectuelle. Apple se trouve à un carrefour critique : soit réussir à développer une mise à jour logicielle qui satisfasse à la fois les exigences juridiques et les attentes des consommateurs, soit envisager d’autres options, telles que la négociation avec Masimo ou l’appel de la décision de l’ITC. Pour l’heure, aucun accord de règlement ne semble être en cours entre Apple et Masimo, laissant l’avenir de cette situation dans une incertitude totale.



