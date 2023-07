L'Apple Watch Ultra 2 sera plus légère que la première génération

L'Apple Watch Ultra possède de nombreux avantages que n'ont pas les Apple Watch Series, on pense par exemple aux quelques fonctionnalités supplémentaires et surtout à la résistance. Pour mieux affronter les chocs et frottements, Apple a été obligé de sélectionner des matériaux spéciaux qui ont ajouté du poids à l'Apple Watch Ultra 1. Avec le prochain modèle, la firme de Cupertino aurait travaillé à rendre plus légère sa montre haut de gamme conçue pour les sports extrêmes.

L'Apple Watch Ultra 2 sera plus légère

Selon de récentes informations obtenues par le leaker "Setsuna Digital" sur le réseau social chinois Weibo, la prochaine génération d'Apple Watch Ultra devrait être plus légère que celle actuellement commercialisée. Le leaker n'a pas été capable de dire le poids exact du futur modèle, mais elle pèsera à coup sûr moins que les 61,3 grammes que l'Apple Watch Ultra 1. Pour rappel, c'est 32 grammes de plus que la Series 8 en aluminium de 41 mm.

Apple semble avoir écouté les quelques retours d'utilisateurs d'Apple Watch Ultra qui aiment beaucoup leur nouvelle montre connectée, mais qui la trouve bien plus lourde que les précédentes générations d'Apple Watch qu'ils ont pu utiliser au quotidien. Certains ont partagé sur les forums un ressenti d'inconfort et de fatigue au poignet les premiers jours d'utilisation, mais pas gênant au point de faire une rétractation d'achat. Plusieurs clients dans le monde ont pointé du doigt "nécessité" de faire mieux pour le poids sur l'Apple Watch Ultra 2.



Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a récemment annoncé que la seconde génération de l'Apple Watch Ultra sera dotée de composants mécaniques fabriqués par impression 3D. Les éléments concernés pourraient comprendre la Digital Crown, le bouton latéral et le bouton d'action, étant donné qu'ils sont les seuls composants mécaniques de l'Apple Watch Ultra. Il reste incertain si l'utilisation de l'impression 3D permettra à Apple de diminuer le poids de l'Apple Watch Ultra, mais cette technologie devrait accélérer le temps de production et réduire les coûts.



