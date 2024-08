La nouvelle Apple TV 4K de 4ème génération pour 2024 ou 2025

Cela fait près de deux ans que l'Apple TV n'a pas reçu de mise à jour matérielle, ce qui suscite de nombreuses rumeurs. Avec son processeur A15, l'actuelle Apple TV 4K de troisième génération est bonne pour les vidéos, la musique et la maison connectée, mais est larguée pour les jeux vidéo. Impossible de faire tourner un Resident Evil 7, ni même les outils d'IA Apple Intelligence. À quand une nouvelle box ?

Une nouvelle Apple TV sera-t-elle lancée cette année ?

En janvier 2023, Mark Gurman de Bloomberg avait annoncé qu'une nouvelle version de l'Apple TV, avec un design similaire mais un processeur plus rapide, était prévue pour la première moitié de 2024. Comme vous l'avez constaté, aucune annonce n'a été faite, alors que nous arrivons bientôt au dernier trimestre. Pire, aucune fuite crédible n'a été recensée depuis.

Apple a récemment annoncé un événement spécial pour le 9 septembre, mais les attentes se concentrent sur l'annonce de nouveaux iPhone 16, Apple Watch X et AirPods 4, sans mention d'une nouvelle Apple TV. Et il y a très peu de chances que Tim Cook en sorte une de son chapeau.

Pour rappel, voici les dates de lancement des cinq derniers modèles d'Apple TV :

Troisième génération d'Apple TV 4K : octobre 2022

Deuxième génération d'Apple TV 4K : avril 2021

Première génération d'Apple TV 4K : septembre 2017

Apple TV HD : septembre 2015

Troisième génération d'Apple TV : mars 2012

Lorsqu'elle sortira, l'Apple TV 4K de quatrième génération (à moins qu'Apple ne décide de lancer une Apple TV 8K) devrait se concentrer sur deux points : un processeur plus puissant comme la puce A17 Pro par exemple et un prix plus abordable, potentiellement inférieur à 100 €. Ming-Chi Kuo, analyste réputé, a suggéré que ce nouveau modèle pourrait être plus compétitif face aux appareils de streaming à bas prix d'Amazon et Roku.

Possible, mais moins sûr, Apple pourrait affubler sa box d'une caméra intégrée. tvOS 17 a introduit une application FaceTime pour Apple TV, permettant des appels vidéo en utilisant la caméra arrière d'un iPhone ou d'un iPad connecté. Avec une caméra intégrée, l'expérience serait grandement facilitée.



Les paris sont ouverts : sortie fin 2024 ou en 2025 ?