Une première promotion sur l'Apple TV 4K 2022 à 159 euros !

Lancée le 4 novembre 2022, la nouvelle Apple TV 4K perpétue la tradition du boîtier noir de la marque avec un appareil compact pour regarder ses films et séries préférés, écouter de la musique, naviguer sur Internet ou encore jouer aux jeux vidéo, notamment ceux d'Apple Arcade. Tout cela à un prix plus doux, Apple ayant baissé de 30 euros le tarif. Mais avec une petite promotion, c'est encore mieux !

Si vous aviez raté la présentation de l'Apple TV 2022, commençons par rappeler les nouveautés de cette troisième génération "4K".



En premier lieu, on retrouve la puce A15 Bionic (apparue sur l'iPhone 13) qui se veut 50% plus rapide en CPU et 30% en GPU que le modèle 2021 qui était équipée d'une puce A12. De plus, Apple a mis 4 Go de RAM dans son boîtier, ajouté la prise en charge du HDR10+ (sur les écrans compatibles), intégré un port de charge USB-C sur la télécommande Siri et revu le design de l'appareil. Il est plus fin, plus léger et sans ventilateur, ce qui permet un fonctionnement totalement silencieux. Pour le reste, l'Apple TV 4K est toujours compatible HDMI 2.1 compatible ARC, WiFi 6, Thread et plus encore.

Depuis son introduction, l'Apple TV 4K est désormais disponible avec 64 Go de stockage pour un prix de départ fixé à 169 euros, hors promotion. La version à 189 euros dispose de 128 Go de stockage et d'un port Ethernet. Avant, le modèle de base démarrait à 199 euros.



