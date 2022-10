Apple lance la nouvelle Apple TV 4K 2022 avec HDR10+

Alors que les annonces d'aujourd'hui ne devaient concerner que les iPad, Apple crée la surprise en dévoilant via un communiqué de presse une Apple TV 4K 2022 avec des caractéristiques en nette amélioration et la fameuse puce A15 Bionic. Découvrez toutes les nouveautés liées à cette nouvelle Apple TV qui est censé faire mal à Amazon et Google.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Apple TV 4K 2022

Même si l'Apple TV est loin d'être le produit le plus populaire du catalogue, la firme de Cupertino se donne les moyens de réussir et de justifier le prix élevé de son boîtier connecté face à la concurrence qui propose des tarifs largement plus attractifs.

Pour l'édition 2022 de l'Apple TV 4K, on retrouve de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités qui vont probablement attirer votre attention.



Tout d'abord, l'Apple TV 4K embarque la puce A15 Bionic qui offre des performances plus rapides et un gameplay plus fluide. Pour la première fois, le boîtier d'Apple prend en charge le HDR10+, l'Apple TV ne proposait que le Dolby Vision sur la dernière génération. Une décision qui avait vivement été critiquée par les clients Apple qui ne pouvaient pas toujours bénéficier du Dolby Vision avec leur téléviseur. Cette fois-ci, l'Apple TV 4K augmente sa portée de clients potentiellement intéressés.



Du côté son, les utilisateurs de cette nouvelle Apple TV pourront profiter d'un son surround Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 ou Dolby Digital 5.1, tout est fait pour rendre ce que vous regardez le plus immersif possible !



Autre point, l’Apple TV 2022 est bien plus compacte et légère grâce à la suppression du ventilateur interne.

La nouvelle Apple TV 4K 2022 sera proposée en deux configurations :

Apple TV 4K (Wi-Fi), qui offre 64 Go de stockage

Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet), qui offre la prise en charge du Gigabit Ethernet pour la mise en réseau et le streaming rapide. Le protocole réseau Thread mesh pour connecter encore plus d'accessoires pour la maison intelligente sera aussi de la partie

Dans le communiqué, Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d'Apple déclare :

L'Apple TV 4K est le moyen ultime pour les utilisateurs d'Apple de profiter de leur divertissement préféré sur le plus grand écran de la maison, et maintenant elle est plus puissante que jamais. La nouvelle Apple TV 4K ne ressemble à rien d'autre, compte tenu de sa connexion transparente à d'autres appareils Apple, de sa facilité d'utilisation et de son accès à un contenu Apple incroyable. Il offre quelque chose à aimer pour tous les membres de la famille.

Apple informe que les performances du processeur sont maintenant jusqu'à 50% plus rapides que la génération précédente, offrant une plus grande réactivité, une navigation plus rapide et des animations d'interface utilisateur plus vives. Les performances du GPU sont désormais jusqu'à 30% plus rapides que celles de la génération précédente pour un gameplay encore plus fluide. Les abonnés Apple Arcade vont adorer !

Prix et disponibilité

Dès le vendredi 4 novembre, vous pourrez acheter l'Apple TV 4K à un prix de départ de 169€, bien sûr, le modèle le moins coûteux sera celui qui ne possède pas de port Ethernet. Le tarif ira jusqu'à 189€ sur le site Apple. C'est un peu moins cher qu'avant !



Les deux modèles d'Apple TV 4K 2022 seront livrés avec la télécommande Siri qui intègrera un port USB-C plutôt que Lightning, c'est un petit pas supplémentaire vers l'abandon de la connectique "made in Apple". En revanche, aucun câble de recharge n’est fourni.



N'hésitez pas à consulter le communiqué de presse pour en savoir plus.