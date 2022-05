Une nouvelle Apple TV 4K 2022 moins chère à venir

Surprise, Apple prévoirait de lancer une nouvelle version de son Apple TV 4K au second semestre 2022. Cette information provient de l'analyste Ming-Chi Kuo qui a donné quelques détails intéressants sur ce qui se présente comme l'Apple TV 4K 2022.

Dans un tweet, Kuo a déclaré que la nouvelle Apple TV aura une "structure de coûts améliorée", comprenez par là que l'appareil pourrait avoir un prix plus bas et plus compétitif afin de s'aligner sur d'autres lecteurs multimédia de streaming comme Roku ou Chromecast.

Apple will launch a new version of Apple TV that improves cost structure in 2H22. I think that Apple's aggressive strategy of integrating hardware, content, and service amid the recession will help close the gap with its competitors.