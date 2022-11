Premiers tests et avis de l'Apple TV 4K 2022 : Plus rapide et moins chère !

La nouvelle Apple TV 4K 2022 est censée arriver chez les clients et en magasins en ce vendredi 4 novembre. Comme souvent, avant le lancement officiel, Apple a fourni quelques exemplaires aux médias américains qui viennent de partager les premiers tests et avis. Aucune surprise ici, il s'agit d'une petite évolution par rapport la box 2021 qui avait notamment apporté la compatibilité HDMI 2.1.

La nouvelle Apple TV 2022 ne révolutionne rien

Pour mémoire, les principales nouveautés de l'Apple TV 4K de troisième génération sont la puce A15 Bionic, 4 Go de mémoire, la prise en charge du HDR10+, un port de charge USB-C sur la télécommande Siri et un design plus fin, plus léger et sans ventilateur. Sans oublier que l'Apple TV 4K est maintenant disponible avec 64 Go de stockage pour un prix de départ qui passe de 199 euros à 169 euros (et 129 $ aux USA). La version à 189 euros propose 128 Go de stockage, d'un port Ethernet et d'un support pour le réseau Thread.



Voici un extrait des critiques de la nouvelle Apple TV 4K.

Les avis sur la nouvelle Apple TV 4K

Installation

Comme souvent avec les produits Apple, la mise en service est un jeu d'enfant que souligne le site Pocket-Lint :

L'installation de l'Apple TV 4K (2022) est également très simple. Une fois branché et connecté à votre téléviseur, nous étions opérationnels en quelques minutes. Amenez votre iPhone à proximité de l'Apple TV 4K et il transférera automatiquement les préférences et les informations d'identification, notamment votre réseau Wi-Fi, votre identifiant Apple et les paramètres de l'appareil. Votre iPhone deviendra alors également une télécommande, vous permettant de naviguer et de contrôler l'Apple TV, ce qui s'avère super pratique pour des choses comme la saisie de texte dans la recherche, par exemple, car vous pourrez utiliser un clavier plutôt que de naviguer à travers les lettres individuelles sur votre téléviseur avec la télécommande Siri.

Puissante... ou pas

L'amélioration des performances de l'Apple TV 4K est certainement le point le plus remarquable. Tout est plus rapide, en particulier lors du passage d'une application à l'autre, mais les testeurs ont noté qu'il y a finalement que les jeux qui peuvent en tirer parti.



Voici l'avis de TechCrunch :

Si vous avez une Apple TV 4K de 2021, ce qui est mon cas, vous ne sentez probablement pas le pincement en termes de performances. En fait, j'utilise encore activement une Apple TV 4K de première génération et, bien qu'elle ait maintenant six ans, j'aurais du mal à faire la différence entre elle et mon Apple TV 2021 dans un test en aveugle.



Cela dit, l'Apple TV 4K 2022 semble généralement rendre les choses plus rapides lorsqu'il s'agit de naviguer entre l'écran d'accueil et les applications, et même potentiellement au sein des applications. L'Apple TV 4K offre également un avantage certain lorsqu'il s'agit de l'utiliser comme appareil de jeu, en l'aidant à suivre le rythme des titres d'Arcade et d'App Store les plus exigeants sur le plan graphique. Avec la prise en charge étendue des manettes via la dernière mise à jour de tvOS, l'Apple TV est une meilleure console de jeu que jamais, combinée aux prouesses de performance de l'A15.

Pour nos confrères de Pocket-Lint, l'Apple TV 4K est intéressante pour les joueurs :

La mise à niveau de la puce est certainement perceptible lorsqu'il s'agit de jouer à des jeux - que ce soit via Apple Arcade ou l'App Store - ainsi que dans la fluidité générale de la navigation dans les menus de l'Apple TV. Tout est fluide et réactif, et des jeux comme Asphalt sont agréables à jouer, sans bégaiement ni décalage. Nous y avons joué avec la télécommande Siri, mais vous pouvez connecter une manette de PlayStation ou de Xbox, ou une manette compatible MFi via Bluetooth - et certains jeux l'exigent.

À contrario pour CNET, l'Apple TV 4K est décevante malgré sa puce A15 Bionic qui ne rivalise toujours pas avec les consoles de jeux :

NBA 2K23 s'est chargé rapidement, et le jeu dispose enfin de commentaires qui apportent une certaine qualité digne d'une console qui manquait aux éditions précédentes, mais c'est là que s'arrête la similitude. Dans mes quelques parties, le titre semble et se sent un peu plus lent que la version console. Même avec une manette Xbox appariée à l'Apple TV 4K, il n'y a pas de passage direct et les animations n'ont pas la fluidité et la netteté du jeu sur Xbox One, et encore moins sur Xbox Series S/X.



Les modèles de visage sont corrects, mais manquent de détails dans les tatouages des joueurs comme D'Angelo Russell et Marcus Smart. Les éléments de base des jeux de basket-ball, comme les ralentissements instantanés et les remplacements rapides ou par lots, sont également absents, tout comme les modes de jeu de 2K23 tels que The City.



Asphalt 8 Plus de Gameloft s'est chargé rapidement et a bien fonctionné avec la télécommande Siri de l'Apple TV. Mais il n'y a pas de ray-tracing ou d'autres améliorations graphiques modernes qui feraient que l'on pourrait confondre ce titre avec un jeu PlayStation 5 ou Xbox Series S/X.



En somme, il ne semble pas que l'A15 Bionic apporte quoi que ce soit de plus aux jeux sur l'Apple TV 4K...

Un port USB-C bienvenu

Du côté de The Verge, le port de charge USB-C de la nouvelle télécommande Siri est un changement bienvenu, bien qu'il y ait encore une marge de progession pour la télécommande :

En dehors de l'abandon du Lightning pour l'USB-C, la télécommande Siri incluse est identique à la génération précédente. C'est largement positif : elle est ergonomique et facile à utiliser, et une fois que vous aurez compris le geste de rotation du pavé tactile pour passer rapidement d'un film à l'autre ou d'une émission à l'autre, vous vous ennuierez rarement avec l'ancienne méthode moins efficace d'avance rapide et de retour en arrière. Je regrette vraiment qu'Apple ait inclus une puce U1 dans la nouvelle télécommande qui aurait permis de la chasser avec précision à l'aide d'un iPhone à proximité. À défaut, même un haut-parleur intégré aurait été bienvenu pour une commande "Siri, trouve ma télécommande". Cette télécommande n'est pas aussi facile à perdre que la version précédente, mais cela arrive toujours aux meilleurs d'entre nous. Vous pouvez ajouter le rétroéclairage et un bouton en relief sur le bouton lecture/pause (pour le trouver plus facilement au toucher) à ma liste de souhaits pour la prochaine itération de la télécommande Siri.

Acheter Apple TV 4K 2022

Acheter l'Apple TV 4K 2022 :

Avis vidéo

Et pour finir, quelques tests vidéos :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.