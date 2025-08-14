Plus aucun doute sur la nouvelle Apple TV 4K prévue fin 2025

Du code source confirme une nouvelle fois qu’une Apple TV 4K devrait débarquer dans les mois à venir, avant la fin d’année 2025. Un modèle plus puissant bien évidemment mais qui devrait tout de même être similaire à la précédente version.

Apple TV 4K : nouvelle confirmation pour une sortie en approche

Au risque de se répéter, voici une énième preuve qu’une nouvelle Apple TV 4K devrait arriver sur le marché sur la fin d’année 2025. En effet, de nouvelles informations issues du code interne d’Apple laissent penser que le boîtier multimédia de la marque pourrait prochainement être mis à jour avec un processeur A17 Pro, déjà utilisé dans l’iPhone 15 Pro et certains iPad récents. Ce changement marquerait un saut notable par rapport à l’actuel A15 Bionic, offrant des performances accrues pour les jeux, le streaming et les fonctions liées à Apple Intelligence.

Cette nouvelle génération d’Apple TV pourrait également introduire des améliorations réseau, notamment grâce à une puce Wi-Fi/Bluetooth conçue directement par Apple, avec un support potentiel du Wi-Fi 6E ou même du Wi-Fi 7. L’intégration de telles technologies viserait à réduire la latence, améliorer la stabilité de connexion et offrir une meilleure compatibilité avec les appareils domotiques.

Plusieurs rumeurs (très improbables) évoquent aussi l’ajout d’une caméra intégrée pour FaceTime, ainsi qu’un contrôle par gestes inspiré de celui du Vision Pro. Si ces fonctionnalités se confirment, elles permettraient à l’Apple TV de devenir un hub central pour la maison connectée.

Selon le calendrier habituel d’Apple, ce modèle pourrait être présenté lors de l’événement de septembre aux côtés des iPhone 17, ou bien lors d’un simple communiqué écrit à l’automne. Espérons qu'Apple trouve encore une fois le moyen de faire baisser son prix pour la rendre encore plus compétitive sur le marché.



Source