Les dirigeants d'Apple TV évoquent le programme 2026 et l'abonnement avec publicité

Apple TV+ boucle 2025 sur une note triomphale, marquant son année la plus réussie à ce jour avec un catalogue aussi solide qu'original. Dans un entretien accordé à Screen International, les hauts dirigeants Eddy Cue, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht se sont livrés sur la croissance explosive de la plateforme, les projets à venir, leur aversion pour la publicité et l'évolution de leur approche cinématographique.

Un 2025 stellaire qui pose les bases

Cette année a été un tournant pour Apple TV+. Lancé en force avec la captivante Severance, le service a enchaîné les succès acclamés, comme le carton en salles de F1. La dernière sortie évènement, Pluribus, s'annonce déjà comme le prochain grand succès.

Sur cette lancée, les dirigeants ont partagé leurs visions d'avenir dans un entretien approfondi à lire absolument. Voici les points clés à retenir.

2026 : un déferlement hebdomadaire d'originals

Pour l'avenir, Van Amburg a teasé un programme ambitieux : « Nous sortirons un nouvel original presque chaque semaine [en 2026]. » Il a mis en avant le retour de favoris des fans avec de nouvelles saisons, dont Ted Lasso et For All Mankind, promettant une excitation non-stop pour les abonnés.

Les pubs ? pas dans le plan d'Apple (pour l'instant)

Interrogé sur le lancement d'un niveau d'abonnement avec publicité – un sujet brûlant pour les streamers –, Cue a été catégorique : « Rien pour le moment. Encore une fois, je ne veux pas dire non pour toujours, mais il n'y a pas de plans. » Il a argué que maintenir des prix compétitifs et sans pubs est la vraie victoire pour les spectateurs, évitant ces interruptions agaçantes. Merci de ne pas reproduire le schéma de Netflix et Disney+.

Explosion des abonnés, mais les chiffres restent secrets

Fidèle à lui-même, Cue a éludé les détails précis sur le nombre d'abonnés. Il a toutefois lâché cette pépite : « Je peux vous dire que nous grandissons plus vite, que nous avons plus de spectateurs et qu'ils passent plus d'heures de visionnage cette année que jamais auparavant. » C'est un signal clair qu'Apple TV+ plaît !

Les films : triomphes en salles et flexibilité à l'avenir

La discussion s'est approfondie sur les ambitions cinématographiques d'Apple, avec le triomphe en salles de F1 en vedette. Mais n'attendez pas un engagement ferme pour des sorties en grand écran. Van Amburg a insisté sur une approche sur mesure : « Nous prévoyons de continuer à évaluer la stratégie de sortie de chaque film au cas par cas. »

Quant aux succès directs sur le streamer comme The Gorge, Echo Valley et Spirited ? Van Amburg a résumé simplement : « Des millions de personnes les ont regardés. » Preuve que les sorties directes d'Apple ont du punch.

Plongez dans l'interview complète sur le site de Screen International. Qu'est-ce qui vous hype le plus pour 2026 sur Apple TV+ ?