Apple TV n’est pas la plus grande plateforme de streaming, mais elle parvient toujours à se distinguer par la qualité de ses contenus. En témoigne sa nette domination dans les nominations aux Golden Globes 2026.

Apple TV domine les nominations aux Golden Globes 2026

Apple TV s’impose comme le grand favori de la 83e cérémonie des Golden Globes qui se tiendra le 11 janvier prochain. La plateforme de streaming a décroché 14 nominations et se positionne comme le principal concurrent dans les deux catégories télévisuelles les plus prestigieuses : Meilleure série dramatique et Meilleure série musicale ou comédie.



Dans la catégorie des séries dramatiques, Apple TV réalise une performance exceptionnelle en raflant trois des six places disponibles. Pluribus, Severance et Slow Horses représentent la moitié des nominations, une domination rarement observée dans cette catégorie majeure. Elles affronteront The Diplomat de Netflix, The Pitt et The White Lotus de HBO Max pour remporter le prix le plus convoité de la soirée.

Du côté des comédies, The Studio défend les couleurs d’Apple après avoir remporté l’Emmy de la meilleure comédie en septembre dernier. La série est en lice face à Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This et Only Murders in the Building. Cette nomination confirme le statut de favori de The Studio dans cette catégorie.



De nombreux acteurs des productions Apple TV ont également été reconnus, notamment Rhea Seehorn pour Pluribus, ainsi qu’Adam Scott, Britt Lower et Tramell Tillman pour Severance. Le film F1, qui sort cette semaine sur Apple TV, a obtenu deux nominations supplémentaires, dont celle de la réussite cinématographique et du box-office.

Cette performance remarquable confirme la stratégie d’Apple de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Avec un abonnement à 9,99 euros par mois, Apple TV continue de s’imposer comme un acteur incontournable face aux géants du streaming. Les Golden Globes du 11 janvier nous diront si cette domination aux nominations se traduira par des victoires.