Apple confirme les caméras embarquées pour la saison de F1 2026

La saison 2025 de Formule 1 s’est terminée ce dimanche, avec le premier sacre de Lando Norris. Aux États-Unis, c'était aussi la dernière diffusion sur la chaîne ESPN (appartenant à Disney). À partir de 2026, toutes les séances de F1 seront diffusées exclusivement aux États-Unis sur Apple TV+, incluses sans surcoût dans l’abonnement classique.

Pour marquer le passage de relais, Apple a publié une nouvelle vidéo promotionnelle et des captures d’écran sur les réseaux sociaux, offrant un premier aperçu du hub F1 dédié dans l’application TV.



The next chapter of Formula 1 in the US starts March 7. Watch every 2026 Grand Prix, only on Apple TV. pic.twitter.com/qCruMOWoqa — Apple TV (@AppleTV) December 7, 2025

Fonctionnalités déjà confirmées :

Diffusion en direct de tous les essais libres, qualifications, courses sprint et Grands Prix

Caméras embarquées pilotes incluses

Mode Multiview (jusqu’à quatre flux simultanés) sur Apple TV 4K, iPad et Apple Vision Pro

Jusqu’à présent, les fans américains devaient souscrire séparément à F1 TV Pro pour accéder aux caméras embarquées. Désormais, elles sont intégrées directement dans Apple TV+.

Les fans les plus exigeants pourront toujours se connecter avec leurs identifiants Apple TV+ sur le site et les applications F1 TV Pro complets, bénéficiant ainsi de toutes les fonctionnalités existantes — F1 TV Pro devient en quelque sorte gratuit avec l’abonnement Apple TV+.

D’autres améliorations de production et nouvelles fonctionnalités seront annoncées dans les prochains mois avant le lancement de la saison 2026 (6-8 mars).

Tarif actuel d’Apple TV+ aux États-Unis : 12,99 $/mois ou 99 $/an (également inclus dans les bundles Apple One). En France, le prix reste à 9,99 €/mois.