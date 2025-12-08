Apple confirme les caméras embarquées pour la saison de F1 2026

f1 tv icone app ipa iphone ipadLa saison 2025 de Formule 1 s’est terminée ce dimanche, avec le premier sacre de Lando Norris. Aux États-Unis, c'était aussi la dernière diffusion sur la chaîne ESPN (appartenant à Disney). À partir de 2026, toutes les séances de F1 seront diffusées exclusivement aux États-Unis sur Apple TV+, incluses sans surcoût dans l’abonnement classique.

Pour marquer le passage de relais, Apple a publié une nouvelle vidéo promotionnelle et des captures d’écran sur les réseaux sociaux, offrant un premier aperçu du hub F1 dédié dans l’application TV.

Fonctionnalités déjà confirmées :

  • Diffusion en direct de tous les essais libres, qualifications, courses sprint et Grands Prix
  • Caméras embarquées pilotes incluses
  • Mode Multiview (jusqu’à quatre flux simultanés) sur Apple TV 4K, iPad et Apple Vision Pro
multicam embarque f1 apple tv

Jusqu’à présent, les fans américains devaient souscrire séparément à F1 TV Pro pour accéder aux caméras embarquées. Désormais, elles sont intégrées directement dans Apple TV+.

Les fans les plus exigeants pourront toujours se connecter avec leurs identifiants Apple TV+ sur le site et les applications F1 TV Pro complets, bénéficiant ainsi de toutes les fonctionnalités existantes — F1 TV Pro devient en quelque sorte gratuit avec l’abonnement Apple TV+.

D’autres améliorations de production et nouvelles fonctionnalités seront annoncées dans les prochains mois avant le lancement de la saison 2026 (6-8 mars).

Tarif actuel d’Apple TV+ aux États-Unis : 12,99 $/mois ou 99 $/an (également inclus dans les bundles Apple One). En France, le prix reste à 9,99 €/mois.

