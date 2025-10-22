Hijack : la saison 2 du thriller d'Apple TV de retour en janvier

Apple TV+, qu'il faut désormais appeler Apple TV tout court (on ne s'y fait pas) propose une solide sélection de thrillers, mais Hijack—avec Idris Elba dans le rôle principal—figure parmi les favoris des abonnés. Justement, la plateforme vient d'annoncer la date de sortie de la saison 2

Hijack Saison 2 arrive sur Apple TV+ le 14 janvier

Apple TV+ mise beaucoup sur les programmes à suspense. Avec The Last Frontier actuellement à l'antenne, Down Cemetery Road (du même auteur que Slow Horses) qui arrive bientôt, et The Savant à l'horizon, la programmation est au top pour les fans de thrillers.

Pour ceux qui préfèrent Hijack, la saison 2 revient bientôt avec Sam Nelson joué par Idriss Elba. La saison 1 s'est déroulée en temps réel, à l'image de la série 24 heures chrono. Ses sept épisodes ont relaté un vol tendu de 7 heures de Dubaï à Londres qui vire au cauchemar avec un détournement.



La nouvelle saison démarre le mercredi 14 janvier 2025, avec l'épisode 1 sur Apple TV+, suivi de sorties hebdomadaires. Découvrez le teaser officiel de cette suite se déroulant dans un train, partagé sur X et YouTube :

Si vous aviez accroché à la saison 1, malgré quelques temps faibles par moment, la saison 2 risque de vous plaire avec un rythme effréné. Cette fois, l'action se déroulera à bord d'un train.



En attendant, visionnez la saison 1 complète de Hijack sur Apple TV+, pardon, Apple TV.