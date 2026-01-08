Disney+ va adopter le format vertical, façon TikTok

Disney+ prépare une transformation majeure de son expérience utilisateur avec l'arrivée prochaine d'un flux de vidéos verticales, annoncée lors du CES 2026. Cette évolution marque un tournant stratégique pour le géant du streaming, qui cherche à fidéliser davantage ses abonnés au quotidien et à capter toujours plus d'attention.

Le format TikTok s'invite chez Disney

Disney+ va intégrer un système de vidéos verticales directement dans son application, une fonctionnalité qui rappelle inévitablement TikTok ou Instagram Reels. Erin Teague, vice-présidente exécutive de Disney Entertainment, précise que ce flux proposera un mélange de contenus courts originaux, de clips issus des réseaux sociaux et de séquences retravaillées tirées des films et séries du catalogue. L'objectif affiché : transformer Disney+ en destination quotidienne plutôt qu'en simple plateforme de visionnage occasionnel.

Cette initiative s'inspire directement du succès des vidéos verticales appelées "Verts" lancées l'an dernier sur l'application ESPN. Le flux sera personnalisé et actualisé en temps réel selon les préférences de chaque utilisateur, couvrant le sport, l'actualité et le divertissement. Netflix expérimente également ce format depuis quelques mois, signe que l'industrie du streaming s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation, et Twitch a complètement intégré cette strate à son application mobile.

Séduire la génération smartphone

Disney cible explicitement les jeunes générations avec cette nouveauté. Selon Teague, ces publics ne s'installent plus systématiquement pour visionner un long métrage de deux heures sur leur téléphone. Le format court et vertical correspond mieux à leurs attentes. Cette observation résonne particulièrement dans l'écosystème Apple, où les utilisateurs d'iPhone passent des heures sur des contenus verticaux via différentes applications.

L'annonce intervient alors que Disney a récemment signé un partenariat avec OpenAI pour permettre à Sora de générer des vidéos courtes mettant en scène ses personnages emblématiques. Cette stratégie pourrait alimenter le futur flux vertical tout en encourageant la création de contenu par les fans, transformant progressivement Disney+ en véritable espace communautaire.



