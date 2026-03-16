Le film F1 a remporté l'Oscar 2026 du Meilleur Son

Le film Apple Originals F1 (également connu sous le nom de F1: The Movie) a remporté l'Oscar du meilleur son lors de la 98e cérémonie des Academy Awards, qui s'est tenue le 15 mars 2026. La firme américaine visait l'Oscar du meilleur film, elle devra se contenter de ce prix.

Un film récompensé de plus pour Apple

Réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) et produit par Jerry Bruckheimer (Bad Boys, Pirates des Caraïbes), ce drame sportif à haute tension a reçu au total quatre nominations aux Oscars, dont Meilleur Film, Meilleur Montage, Meilleur Son et Meilleurs Effets Visuels.

Le film a déjà remporté de nombreux prix cette année, notamment le Meilleur Son aux BAFTA, ainsi que le Meilleur Montage et le Meilleur Son aux Critics' Choice Awards, et d'autres distinctions de la part d'organisations comme la Cinema Audio Society et l'AMPS.



Le film met en vedette Brad Pitt dans le rôle de Sonny Hayes, un ancien pilote prometteur de Formule 1 dont la carrière a été brisée par un grave accident dans les années 1990. Des décennies plus tard, il fait un retour spectaculaire, recruté par son ancien coéquipier pour sauver une écurie en difficulté, APXGP, où il fait équipe avec un jeune rookie ambitieux (interprété par Damson Idris).



La distribution inclut également Kerry Condon, Javier Bardem et Tobias Menzies, avec des éléments authentiques de la F1 - dont des apparitions et un accès réel aux circuits - qui renforcent l'immersion.Les critiques ont globalement accueilli le film positivement, saluant sa mise en scène cinétique et palpitante, la performance charismatique et décontractée de Brad Pitt, et surtout sa conception sonore révolutionnaire qui restitue le rugissement des moteurs F1 et l'intensité des courses.



Il affiche un taux d'approbation de 82 % sur Rotten Tomatoes avec un consensus soulignant son « moteur suralimenté » et son cool hollywoodien vintage, ainsi qu'un score de 68/100 sur Metacritic indiquant une réception favorable mais ben plus mitigée. D'ailleurs, certains critiques et commentateurs ont exprimé de la surprise ou du scepticisme quant à sa nomination pour le Meilleur Film, le considérant comme un choix plus populiste ou commercial que comme une œuvre artistique profonde, certaines publications le qualifiant même de nomination inattendue ou controversée parmi les nommés - bien que ses qualités techniques, en particulier en son et montage, aient été largement applaudies.



Cette victoire s'ajoute au palmarès croissant d'Apple : en 2022, CODA est devenu le premier film de streaming à remporter le Meilleur Film, avec des prix pour le Meilleur Acteur dans un Second Rôle (Troy Kotsur) et le Meilleur Scénario Adapté (Siân Heder). Apple a également remporté le Meilleur Court Métrage d'Animation pour Le Garçon, la Taupe, le Renard et le Cheval, et obtenu plusieurs nominations pour Killers of the Flower Moon, dont Meilleure Actrice pour Lily Gladstone.

F1 est désormais disponible en streaming mondial sur Apple TV+. Il détient toujours le record du plus gros succès au box-office pour un film sportif, avec plus de 633 millions de dollars de recettes mondiales lors de son exploitation en salles (sortie aux États-Unis le 27 juin 2025, et sortie internationale - y compris en France - le 25 juin 2025).

Comment regarder F1 dès maintenant

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Inclus dans les packs Apple One avec Partage familial (jusqu’à 6 personnes).

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