Apple TV tease « Cape Fear », sa série thriller avec Amy Adams, Tom Bowden et Javier Bardem

Apple a dévoilé ce jour le premier teaser vidéo de Cape Fear, une série limitée de 10 épisodes qui s’annonce comme l’un des thrillers les plus attendus de l’année sur Apple TV+. Les deux premiers épisodes seront diffusés dès le vendredi 5 juin 2026, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 31 juillet 2026. Attention, le programme est produit par deux pointures : Scorsese et Spielberg !

L’histoire

Le couple d’avocats Anna (Amy Adams) et Tom Bowden (Patrick Wilson) mène une vie heureuse jusqu’au jour où Max Cady (Javier Bardem), un tueur notoire qu’ils ont contribué à faire emprisonner, sort de prison et décide de se venger. Une tempête psychologique et terrifiante s’abat alors sur leur existence.

© Apple TV.

Un remake chargé d’histoire

Cette nouvelle série s’inspire du film culte, Les Nerfs à vif (Cape Fear), de Martin Scorsese sorti en 1991 (avec Robert De Niro dans le rôle de Max Cady), lui-même remake du film de 1962. L’histoire originale est tirée du roman The Executioners de John D. MacDonald publié en 1957.

La série est créée et produite par Nick Antosca (showrunner), tandis que Martin Scorsese et Steven Spielberg sont crédités en tant que producteurs exécutifs. Rien que ça !

Disponibilité sur Apple TV+

La série sera disponible en exclusivité sur Apple TV+, accessible pour 9,99 €/mois ou 99 €/an (avec 7 jours d’essai gratuit pour les nouveaux abonnés). Apple TV+ est également inclus dans les offres Apple One et dans certains bundles avec Peacock.Vous pouvez regarder Apple TV+ sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Apple Vision Pro, Android, PlayStation, Xbox, Roku, Fire TV, téléviseurs connectés, et via le site tv.apple.com.