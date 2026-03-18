La série thriller Imperfect Women débarque sur Apple TV

Nouveau programme disponible sur la plateforme de streaming d'Apple : Imperfect Women.



Portée par un casting prestigieux - Kerry Washington (Eleanor), Elisabeth Moss (Mary) et Kate Mara (Nancy) -, cette série limitée en 8 épisodes est adaptée du roman éponyme d'Araminta Hall. Elle explore les secrets, la culpabilité, la trahison et les compromis qui peuvent détruire même les amitiés les plus solides, à travers une enquête sur un crime qui bouleverse la vie de trois amies de longue date.

Ce qui vous attend dans Imperfect Women

La série suit Eleanor, Mary et Nancy, amies depuis l'université, dont l'équilibre fragile est brisé par un meurtre brutal. L'intrigue mêle flashbacks, révélations progressives et tensions émotionnelles, dans un style thriller psychologique qui rappelle d'autres programmes comme Big Little Lies, mais avec une touche plus sombre et introspective.

Les thèmes centraux incluent :

La culpabilité et la vengeance

L'amour et la trahison

Les apparences trompeuses au sein des relations les plus proches

Les performances des trois actrices principales sont largement saluées : Kerry Washington excelle dans le rôle d'une femme qui se désagrège sous le poids des secrets, Elisabeth Moss apporte une intensité contenue et magnétique, tandis que Kate Mara hante l'histoire via des flashbacks puissants.

Date de sortie des épisodes

Première : ce mercredi 18 mars 2026 → Épisodes 1 (« Eleanor ») et 2 (« Crush ») disponibles dès maintenant.

Nouveaux épisodes chaque mercredi jusqu'au 29 avril 2026 (8 épisodes au total).

Apple TV+ a accompagné le lancement par une campagne promotionnelle : événements spéciaux (dont une session Today at Apple au Grove et une grande première au Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles), trailer officiel et extrait de la scène d'ouverture.

Bande-annonce et critiques

Regardez la bande-annonce officielle ici :

Les premiers retours critiques sont mitigés mais soulignent souvent la qualité du casting et l'authenticité avec des personnages imparfaits, même si certains reprochent au scénario de tomber dans des clichés du genre (meurtre chez les riches, twists prévisibles).



Imperfect Women propose en tout cas une option pour les amateurs de thrillers psychologiques et de drames sur les amitiés féminines toxiques. Disponible exclusivement sur Apple TV+ via abonnement ou le bundle Apple One.