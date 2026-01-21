Apple TV dévoile le teaser et la date de For All Mankind saison 5

Le drame de science-fiction adoré pour son histoire alternative de la conquête spatiale fait son grand retour le vendredi 27 mars 2026, avec une saison de 10 épisodes. Les nouveaux épisodes sortiront chaque vendredi, jusqu'au final le 29 mai 2026. Le teaser offre un aperçu excitant de la vie dans une colonie martienne florissante, plusieurs années après la mission audacieuse de l'astéroïde Goldilocks vue en saison 4.

For All Mankind prépare le lancement de la saison 5

Dans la courte vidéo, on découvre notamment des motos filant à toute vitesse sur la surface de Mars - un moment qui a déjà fait réagir les fans !

Le synopsis officiel d'Apple pour la saison 5 est le suivant :

La saison cinq de For All Mankind se déroule plusieurs années après le vol de l'astéroïde Goldilocks. Happy Valley est devenue une colonie prospère comptant des milliers d'habitants et servant de base pour de nouvelles missions qui nous emmèneront encore plus loin dans le système solaire. Mais avec les nations de la Terre qui exigent désormais loi et ordre sur la Planète Rouge, les tensions montent entre les habitants de Mars et leur ancienne patrie.

Le teaser inclut la voix de Joel Kinnaman dans le rôle d'Ed Baldwin, qui a été vieilli artificiellement de façon spectaculaire (il paraît maintenant très avancé en âge). Les premières images confirment l'utilisation intensive de maquillage et prothèses pour son personnage.

Le casting principal de retour inclut Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña et Wrenn Schmidt.



Parmi les nouveaux visages réguliers : Mireille Enos (The Killing, Hanna), Costa Ronin (The Americans, Homeland), Sean Kaufman (The Summer I Turned Pretty), Ruby Cruz (Bottoms) et Ines Asserson (Royalteen).



Cette annonce arrive près de deux ans après qu'Apple a confirmé le renouvellement pour une saison 5 (ainsi qu'un spin-off prévu, Star City, qui suivra).



Les quatre premières saisons de For All Mankind sont disponibles en streaming sur Apple TV+. D'ici-là, préparez-vous, le prochain chapitre de l'humanité dans l'espace commence dans un peu plus de deux mois !



C'est probablement notre série Apple préférée !