Apple TV dévoile la date et un aperçu de Star City, le spin-off de la série For All Mankind

Apple TV+ dévoile un premier aperçu de « Star City », le spin-off de la série For All Mankind, créé par Ben Nedivi, Matt Wolpert et Ronald D. Moore. Cette série thriller palpitante en huit épisodes étend l’univers d’histoire alternative de l'un des premiers cartons de la plateforme, For All Mankind.

Des détails sur Star City

Star City se présente comme un thriller paranoïaque haletant, qui nous plonge cette fois derrière le rideau de fer, au moment décisif où l’Union soviétique devient la première nation à poser un homme sur la Lune. L’histoire explore les vies à haut risque des cosmonautes, des ingénieurs et des officiers de renseignement infiltrés au cœur du programme spatial soviétique, ainsi que les immenses sacrifices consentis pour faire progresser l’humanité.



Star City met en vedette Rhys Ifans (House of the Dragon), Anna Maxwell Martin (Motherland), Agnes O’Casey (Black Doves), Alice Englert (Bad Behaviour), Solly McLeod (House of the Dragon), Adam Nagaitis (Chernobyl), Ruby Ashbourne Serkis (I, Jack Wright), Josef Davies (Andor) et Priya Kansara (Bridgerton).

Créée par Nedivi, Wolpert et Moore, la série est dirigée par Wolpert et Nedivi en tant que showrunners et producteurs exécutifs, aux côtés de Moore, Maril Davis de Tall Ship Productions, Andrew Chambliss et Steve Oster. Elle est produite pour Apple TV+ par Sony Pictures Television.

Date de lancement

La série fera ses débuts mondiaux sur Apple TV+ avec les deux premiers épisodes le vendredi 29 mai 2026, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 10 juillet.



Plus d'informations sur For All Mankind

For All Mankind est une série dramatique de science-fiction en histoire alternative créée par Ronald D. Moore (connu pour Battlestar Galactica et Outlander), Matt Wolpert et Ben Nedivi, diffusée sur Apple TV+ depuis 2019.



La série, l'une de nos préférés, pose la question : « Et si la course à l'espace n'avait jamais pris fin ? »Le point de divergence se produit en 1969 : au lieu de Neil Armstrong et Apollo 11, c'est un cosmonaute soviétique (Alexei Leonov) qui devient le premier humain à poser le pied sur la Lune en juin 1969. Cette victoire soviétique humilie la NASA et relance une compétition acharnée entre les États-Unis et l'URSS, qui dure des décennies.



Au fil des saisons, la série suit :

Les astronautes de la NASA, leurs familles et les ingénieurs au sol (comme Ed Baldwin, Gordo et Tracy Stevens, Margo Madison, Danielle Poole, Aleida Rosales...).

Les avancées technologiques accélérées : bases lunaires permanentes, missions habitées vers Mars dès les années 1990, exploitation minière spatiale, fusion nucléaire civile, véhicules électriques généralisés, avancées en droits civiques (intégration plus rapide des femmes et des minorités à la NASA), etc.

Les tensions géopolitiques : la Lune devient un enjeu stratégique de la Guerre froide (bases militaires potentielles), puis la rivalité s'étend à Mars, avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme des entreprises privées (inspirées de figures comme Elon Musk).

Chaque saison avance dans le temps (souvent d'une décennie) :

Saison 1 (fin des années 1960–1970) : Le choc de la « Lune rouge », les premières astronautes femmes, les efforts pour rattraper l'URSS.

Saison 2 (années 1980) : Bases lunaires, escalade des tensions, incidents sur la Lune.

Saison 3 (années 1990) : La course à Mars, arrivée d'entreprises privées.

Saison 4 (années 2000) : Colonisation de Mars, défis humains et politiques.

Saison 5 (en cours ou récente selon la date) : Poursuite de l'exploration et des conséquences sociétales.

Bien évidemment, mieux vaut les regarder dans l'ordre, car il y a une véritable continuité entre chaque, avec des personnages qui vieillissent (beaucoup) ou qui disparaissent.