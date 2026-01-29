Voici la date de sortie de la saison 4 de Ted Lasso
- Alban Martin
- Il y a 9 heures
Apple a annoncé aujourd’hui que sa série comique et dramatique très appréciée **Ted Lasso**, récompensée aux Emmy Awards, reviendra pour une quatrième saison très attendue, diffusée dans le monde entier sur **Apple TV+** à l’été 2026. Aucune date précise n’a encore été confirmée, les nouveaux épisodes devant être proposés chaque semaine avec le coach le plus attachant du moment.
Un premier aperçu de la saison 4 de Ted Lasso
Depuis sa première apparition en 2020, *Ted Lasso* est l’une des séries originales les plus populaires et les plus acclamées d’Apple TV+. Elle suit les aventures de l’entraîneur de football américain Ted Lasso (Jason Sudeikis), à la vision toujours très optimiste, recruté pour diriger une équipe professionnelle de football en Angleterre alors qu’il n’a aucune expérience dans ce sport. La série est devenue un véritable refuge réconfortant pour les fans grâce à son ton positif, son humour et sa bienveillance, et a remporté de nombreux prix.
Pour cette quatrième saison, Ted retourne en Angleterre et à l’AFC Richmond pour relever son plus grand défi à ce jour : entraîner une équipe féminine de football de deuxième division.
Tout au long de la saison, Ted et son équipe apprennent à agir avant de réfléchir, prenant des risques qu'ils n'auraient jamais crus possibles.
Le tournage est actuellement en cours, annoncé il y a quelques mois par Tim Cook en personne, lui qui visionne la série sur son Vision Pro. De nombreux personnages préférés des fans feront leur retour, notamment :
- Hannah Waddingham
- Juno Temple
- Brett Goldstein
- Brendan Hunt
- Jeremy Swift
Parmi les nouveaux visages de cette saison 4, on retrouvera :
- Tanya Reynolds
- Jude Mack
- Faye Marsay
- Rex Hayes
- Aisling Sharkey
- Abbie Hern
- Grant Feely
Encore environ six mois à patienter jusqu'à la première de la saison 4, trois ans après la troisième conclue en 2023...