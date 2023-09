Tim Cook a regardé toute la saison 3 de Ted Lasso sur l'Apple Vision Pro

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a certainement rendu jaloux plus d'un fan boy. Celui qui fête cette année ses douze ans à la tête de l'entreprise co-fondée par Steve Jobs a confirmé lors d'une interview avec John Dickerson de CBS Sunday Morning que le casque Vision Pro de l'entreprise est toujours prévu pour le début de l'année 2024. Surtout, celui qui nous accueille à l'Apple Park pour toutes les conférences de ces dernières années a révélé qu'il l'utilise déjà régulièrement.

Tim Cook a déjà un casque Vision Pro

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait avec le futur ordinateur spatial, Tim Cook a déclaré avoir regardé "toute la troisième saison de 'Ted Lasso' sur le Vision Pro", tout en nous mettant l'eau à la bouche : "[Il y a ] certaines choses auxquelles j'ai accès et auxquelles d'autres personnes n'ont pas accès, alors je le fais, mais je ne peux pas vous en parler".



Pour ce qui est de Ted Lasso, la saison 3 a fait un carton, les abonnés à Apple TV+ attendant désormais la confirmation d'une saison 4.

Une fabrication très complexe

Cook a poursuivi en disant que les défis auxquels Apple a dû faire face pour créer le casque sont "plus complexes" que pour fabriquer quelque chose comme l'iPhone, et qu'il faut donc "plus d'innovation, non seulement dans le développement mais aussi dans la fabrication". Cependant, le chef d'Apple a rejeté toute suggestion selon laquelle l'entreprise serait confrontée à des problèmes de production avec le Vision Pro, affirmant que l'appareil était "en bonne voie" pour un lancement au début de l'année prochaine. La sortie du Vision Pro a été annoncée pour début 2024 lors du keynote de la WWDC 23 en juin dernier, mais seulement aux États-Unis. La France devra sans doute patienter jusqu'en 2025.



Au cours de l'entretien, Cook a également abordé d'autres sujets, notamment les initiatives environnementales d'Apple - il espère que les autres entreprises "s'en inspirent", la question de savoir si Apple devrait faire de la publicité sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, alors que son propriétaire Elon Musk est critiqué par une partie de la presse (qui l'encensait jusqu'à lors), la politique très conservatrice du Texas (que le patron, ouvertement homosexuel, a habilement éludé en expliquant que les divergences d'opinion existeront toujours) et le retour post-pandémique du travail au bureau.



Entre une promenade et une discussion sur le campus d'Apple à Austin, au Texas, Cook a également été filmé en train de prendre un appel avec le Service Client. "L'interlocutrice voulait mettre à niveau son iPhone", a expliqué Cook à Dickerson. Le journaliste lui a alors demandé s'il lui avait dit de patienter jusqu'à l'iPhone 15, ce à quoi Cook a répondu en riant. "Je n'ai pas vraiment dit cela". Évidemment, le téléphone n'est pas encore sur le marché.



Voici l'interview qui dure un peu moins de dix minutes :