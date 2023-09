Tim Cook défend la publicité sur Twitter (X)

Dès le rachat de Twitter par Elon Musk, de nombreuses entreprises dans le monde ont fait le choix de diminuer ou d’interrompre totalement leur campagne publicitaire sur le réseau social. Du côté d’Apple, on a constaté une baisse des dépenses publicitaires, mais qui est rapidement revenue à la normale après une discussion entre Elon Musk et Tim Cook à l’Apple Park.

Tim Cook s’exprime sur Twitter (X)

Malgré les nombreuses controverses entourant Twitter, désormais appelé “X”, Apple a choisi de continuer à utiliser la plateforme comme l’une de ses principales voies de publicité. Les dépenses publicitaires d’Apple sur Twitter (X) sont substantielles, ce qui a poussé certains à s’interroger sur la pertinence de cette décision.



John Gruber, critique de longue date des produits Apple et analyste respecté, a suggéré à l’entreprise de reconsidérer son choix de faire de la publicité sur Twitter (X). Cette suggestion intervient à un moment où la plateforme a été sous les feux des projecteurs, notamment après que l’ADL (Anti-Defamation League) a accusé Elon Musk de mener une “campagne antisémite” sur Twitter (X).

Face à cette vague de critiques, une question a été posée directement à Tim Cook dans une interview de CBS, concernant la présence continue d’Apple sur le réseau social. Cook, connu pour sa vision réfléchie et sa diplomatie, a expliqué l’engagement d’Apple envers Twitter (X). Selon lui, malgré les défis et les controverses, Twitter (X) joue un rôle essentiel dans le discours public. Il voit ce réseau social comme une “place de la ville” pour le discours, où des idées divergentes peuvent être partagées et débattues.



Toutefois, Cook a également reconnu qu’il y a des aspects de Twitter (X) qu’il n’apprécie pas, sans toutefois donner de détails précis.

La décision d’Apple de continuer à faire de la publicité sur Twitter (X) montre à quel point la plateforme est incontournable, malgré ses défis et scandales.



