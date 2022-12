Apple a rouvert les vannes de la publicité sur Twitter d’après Elon Musk

Apple a "pleinement repris" la publicité sur le réseau social Twitter, a déclaré cette nuit le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, lors d'un chat Twitter Spaces de deux heures mis en évidence par Bloomberg.



Le patron du réseau social a également confirmé qu'Apple est le plus grand annonceur de Twitter.

Apple relance la pub sur Twitter

Il y a quelques jours à peine, Elon Musk a accusé Apple de haïr la "liberté d'expression", de "faire des demandes de modération" et de réduire ses dépenses publicitaires, ce qui a provoqué une avalanche de reportages sur une éventuelle bataille entre Apple et Twitter. Le milliardaire a également publiquement affirmé qu'Apple avait menacé de "retirer Twitter de son App Store".

Puis, deux jours après avoir fait ces déclarations, Elon Musk a rencontré le Tim Cook, PDG d'Apple. Après la réunion, Musk a déclaré qu'il y avait en fait eu un "malentendu" au sujet du retrait potentiel de Twitter de l'App Store, et que Cook "a été clair sur le fait qu'Apple n'a jamais envisagé de le faire."



Le milliardaire a expliqué que Tim Cook lui avait fait visiter l'Apple Park et que les deux hommes avaient eu une "bonne conversation", qui a apparemment conduit Apple à reprendre ses publicités sur Twitter. De son côté, Apple n’a pas commenté ces informations, confirmant indirectement leur véracité. Après la discussion sur Twitter Space avec plus de 100 000 utilisateurs, Musk a "remercié les annonceurs qui sont revenus sur Twitter".

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022

Apple est l'un des principaux annonceurs de Twitter, et les dépenses publicitaires dépasseraient 100 millions de dollars par an, rien que sur la plateforme de l’oiseau bleu.

Télécharger l'app gratuite Twitter