Elon Musk demande à Tim Cook pourquoi Apple a réduit ses publicités sur Twitter !

Lors du rachat de Twitter, Elon Musk a fait face à plusieurs groupes d'activistes américains qui menaçaient d'inciter les grandes entreprises à arrêter leurs campagnes publicitaires sur Twitter. Elon Musk a conclu un accord qui consistait à créer un conseil de modération pour décider ou non du retour des comptes sensibles suspendus sur la plateforme. Comme les groupes d'activistes n'ont pas respecté leur part dans cet accord, Musk en a déduit que l'entente était brisée. Visiblement, les groupes font aujourd'hui pression puisque certaines entreprises comme Apple ont considérablement réduit leurs annonces publicitaires sur le réseau social.

Elon Musk demande à Tim Cook pourquoi Apple a réduit ses publicités

En pleine période de Black Friday, de Cyber Monday et de fêtes de fin d'année, Apple est normalement très actif sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa dernière gamme d'iPhone, ses fantastiques AirPods ou encore ses Apple Watch.

Pourtant... Apple a réduit ses campagnes publicitaires sur Twitter, une chose qui est pour Elon Musk, incompréhensible !

En effet, la firme de Cupertino a toujours été l'un des annonceurs les plus fidèles de Twitter, année après année, l'entreprise a déboursé chaque fin d'année des sommes astronomiques sur le réseau social pour sponsoriser ses tweets.



Ce soir, Elon Musk a directement interpelé Tim Cook pour lui demander pourquoi Apple diminuait ses publicités sur Twitter.

Pour que le CEO réagisse, Musk a sous-entendu qu'Apple était contre la liberté d'expression, de quoi démarrer des rumeurs autour du géant californien.

Voici le tweet publié par Elon Musk et déjà retweeté plusieurs milliers de fois (comme l'ensemble des tweets du nouveau dirigeant de Twitter) :

Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Détestent-ils la liberté d'expression en Amérique ?

Que se passe-t-il ici Tim Cook ?

Elon Musk a enchaîné avec un sondage pour montrer la mobilisation de sa communauté sur Twitter, il a demandé : "Apple, devrait-elle publier toutes les mesures de censure qu'elle a prises et qui affectent ses clients ?". Sans surprise, le oui l'emporte actuellement à 86,4% avec tout de même plus de 410 000 votes !

Autre tweet qui a été mis en ligne quelques minutes après, Elon Musk a assuré qu'Apple avait menacé de retirer Twitter de l'App Store, mais refuse de dire pourquoi.



Pour conclure cette série de tweets attaquant Apple (pour l'instant), Elon Musk a mentionné la commission de 30% avec une image qui exprime qu'il est prêt à partir en guerre contre Apple. Un tweet qui va probablement faire plaisir à Tim Sweeney le patron d'Epic Games qui est actuellement en procès face à Apple en Californie !

