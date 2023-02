Twitter va régler le problème des tweets omniprésents d'Elon Musk

Après le passage aux tweets à 4000 caractères, Twitter travaille sur un autre sujet. Cette fois, il ne s'agit pas d'une évolution mais d'une correction.



Si vous avez utilisé l'onglet "Pour vous" de Twitter au lieu de l'onglet chronologique "Suivre", vous avez peut-être remarqué le problème. Une partie des usagers ont eu un grand nombre de tweets et de réponses d'Elon Musk s'afficher sur leur flux, qu'ils le suive ou non. Heureusement, le nouveau patron a confirmé que le réseau social était en train d'ajuster l'algorithme.

Dans sa réponse, Musk a mis le mot "algorithme" entre guillemets. De quoi imaginer qu'il ne s'agisse pas vraiment d'un bug mais plutôt d'une erreur humaine. En tout cas, ce bug arrive juste après que Musk se soit plaint d'une baisse de son propre engagement et qu'il ait même licencié un ingénieur pour cette raison.

Après cet épisode, Musk a tweeté qu'un correctif allait être apporté après une "longue journée au siège de Twitter avec son équipe". Il a déclaré que 95 % de ses tweets n'étaient pas transmis au flux suivant en raison d'un problème lié à un dispositif appelé "Fanout", qui a donc été transféré à un autre service. Il a également noté que l'algorithme de recommandation ne fonctionnait pas correctement, "entraînant le rejet de comptes ayant beaucoup de followers".

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm”

Si l'on n'en connaîtra probablement jamais la cause, il semble que ce problème soit en cours de résolution. En attendant, vous pouvez utiliser le fil "Following" pour ne voir que les tweets que vous voulez voir, au moment précis où ils se produisent.

My entire For You page is Elon Musk, and I’m not alone.https://t.co/1UwOvKgKPD