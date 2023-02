Twitter redéfinit le tweet avec la limite 4 000 caractères

Après avoir lancé Twitter Blue dans de nombreux pays, la plateforme a opéré un autre grand changement aux tweets hier soir. Le nouveau maximum pour les abonnés de Twitter Blue a été augmenté à 4 000 caractères. Il est loin le temps des 140 puis des 280 caractères.

Twitter a annoncé le lancement du nouveau maximum de caractères à la fois sur son compte principal et sur son profil Twitter Blue. Ce dernier a partagé ceci :

need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE